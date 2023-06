Jofré controló el enripiado de calles en cuatro grandes conglomerados de la ciudad

En ese marco, el jefe comunal verificó las tareas de perfilado, relleno, compactación y enripiado que se realizaron sobre 500 metros de la calle de acceso al barrio Los Delicias, lo que fue complementado con trabajos de recolección de residuos no convencionales y colocación de tubos de hormigón armado de 600 mm de diámetro en cruce de calles.

“Estuve dialogando con los vecinos y vecinas, escuchando sus solicitudes, las cuales estuvieron enfocadas en las calles y cuneteo, trabajos que justamente venimos a concretar. Da gusto salir a recorrer los barrios de la ciudad porque la gente nos recibe muy bien, con mucha amabilidad y eso nos pone muy contentos, porque hay un clima de diálogo e intercambio de ideas porque el vecino ve la presencia del municipio constantemente”, remarcó Jofré.

Seguidamente, precisó que en el barrio Lote 4 también se procedió al enripiado de accesos y se reemplazaron tubos de cruces de calles, dando respuestas a pedidos puntuales de los vecinos.

Además, se llevaron a cabo acciones de recolección de residuos no convencionales y perfilado, relleno y compactación en la extensión de las calles Primera y Coronel Bogado, y en sectores internos del barrio 12 de Octubre.

Por su parte, agentes comunales y cooperativistas procedieron al enripiado de la calle Juan Somacal, desde Armando De Vita y Lacerra hasta avenida Ana Elías de Cánepa, en el barrio República Argentina, y al arreglo de luminarias. Además, dieron continuidad a las tareas de enripiado sobre una calle interna del barrio Urbanización Maradona y Las Delicias, y las de reparación de baches con asfalto en frío en el acceso al barrio 8 de Octubre.

Del mismo modo, en distintos puntos de los barrios San Juan I, San Juan II y San Antonio cobraron intensidad los trabajos de perfilado, limpieza, cuneteo y recolección de residuos no convencionales, en tanto que en arterias internas del barrio Antenor Gauna se ejecutaron acciones de perfilado y cuneteo manual.

En sectores puntuales del barrio Eva Perón, asimismo, se realizaron labores de cuneteo manual, desmalezado, recolección de residuos no convencionales y arreglo de luminarias, mientras que en diferentes puntos del barrio Lote Rural 33 se desarrollaron tareas de desmalezado.

Por último, en arterias internas del barrio 7 de Mayo se llevaron adelante trabajos de perfilado y levantamiento de esquineros, al tiempo que se ejecutaron acciones de desmalezado y arborización en canchas, playones deportivos y espacios verdes del barrio El Porvenir.