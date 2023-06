SIN LIMITES: CONCEJAL GILDISTA PUBLICITA SU REELECCIÓN DESDE LA VEREDA MUNICIPAL

Un pequeño pero poderoso equipo sonoro apoyado sobre una diminuta banqueta, reproduce una y otra vez, a todo volumen, el single de Sandra Rossoli, la presidenta del Concejo Deliberante de Palo Santo que aspira a su reelección este 25 de junio. La descripción sería sólo el contexto de un escenario que tal vez hoy se reedita en cada punto del territorio provincial, sin embargo encierra un hecho mucho más dramático, triste e indignante que parece posarse cada vez como más frecuencia, en la clase dirigencial argentina de la que no escapa Formosa: el aparato y su mensaje provienen de la vereda misma del edificio municipal del pueblo.

Ninguna legislación impide este tipo de hechos, ninguna legislador sensato podría imaginar un cuadro de esta naturaleza como para verse en la necesidad de generar una norma para impedirlo, no forma parte de la línea de coherencia del político correctamente preparado; tiene mucho más que ver con el decoro, el respeto y la dignidad de las personas no llegar a tanto.

Rossoli es una médica correntina, muy reconocida y admirada y seguida en Palo Santo, es también directora del hospital público del pueblo, y este año aspira a ser reelecta como concejal del espacio que lidera el intendente local Raúl D´Zakich, aunque hasta hace algunos meses en el pueblo había dudas sobre la continuidad del matrimonio político entre ambos.

Para que la doctora ponga su propaganda sonora debió contar con la anuencia de Raúl, el intendente que busca su cuarto mandato consecutivo, levantando las banderas del Gildismo, luego de su conocido tránsito por el radicalismo, al que, incluso, representó en el mismo Parlamento aldeano, como concejal, hasta que decidió pasarse de vereda.

Este tipo de escenario no son necesarios, pero para algunas mentes arrogantes y prepotentes, podría tratarse de un mensaje aleccionador, como esos que suelen usar los peronistas para delinear su territorio, marcando distancias y renovando la necesidad del temor y la dependencia que el mismo sello tanto usa en esta parte del país para seguir timoneando el barco.