Jofré, emocionado ante los 500 nuevos egresados en oficios. “Muestran que este es el camino”, confesó

En la ceremonia se entregaron los certificados de aprobación de los cursos de Fofucha - confección de muñecos en goma eva-, Jardinería y Paisajismo, Mecánica de motos, Auxiliar de instalaciones eléctricas domiciliarias, Auxiliar de Panadería, Fotografía profesional, Maquillaje, Carpintería fina en aluminio, Artesanía sobre madera fibrofácil, Herrería Artesanal, Tejido a crochet, Auxiliar en pastelería y repostería, Bartender, Amigurumi, Reparación y Mantenimiento de Split y Aire Acondicionado, Refrigeración en General, Mantenimiento de piscinas, Estética facial, Diseño de modas sostenible, Pintura decorativa y Barbería. Al momento de hacer uso de la palabra, el jefe comunal manifestó: “Son más de 500 las personas que en esta ocasión reciben sus certificados en los distintos oficios, más de 5500 en total desde que creamos la Escuela de Artes y Oficios, y esto es algo que tiene mucho valor porque permite una rápida salida laboral para llevar el sustento a sus hogares. Lo que buscamos con estas acciones es la inclusión, el ascenso social de los vecinos y vecinas”. “Y esta no es toda nuestra tarea, ya que también creamos las condiciones para que ellos se desarrollen, como, por ejemplo, a través de la comercialización de sus productos en ferias y eventos que realizamos en distintos lugares de la ciudad, sumado a los microemprendimientos que cada uno lleva a cabo en los domicilios particulares. Este es un municipio que escucha la demanda de la gente y da respuestas concretas”, añadió. En esa misma línea, Jofré remarcó: “La gente me cuenta cómo progresa gracias a las oportunidades que brinda el municipio, ¿cómo eso no me va a llenar de orgullo?; estas situaciones me muestran que este es el camino correcto, el camino con el que soñé, que es darles a los formoseños que por diferentes razones no pudieron formarse en algún oficio, la oportunidad de ejercer una profesión y lograr su independencia económica”. “En Argentina hay dos modelos de país: uno que trabaja para los sectores concentrados del poder, para los grandes capitales y los sectores financieros; en el otro, el estado es el regulador del sector privado para que las ganancias sean redistribuidas para todo el pueblo. Nosotros representamos a este último modelo, y trabajamos día a día por y para todos los formoseños”, resaltó más tarde.