JOTA JOTA IRACUNDO, EN SU PROPIO LANZAMIENTO

Sus asesores en marketing no sabían dónde meterse esa noche, porque sabía lo que se les venía. Con una transmisión en vivo que se cortó en varias ocasiones, y se congelaba en otras, no tardaron mucho en retirarse del lugar, una vez terminado el acto.

Jota Jota explotó en pleno escenario; pero, ¿qué pasó?

Dijo que la próxima habría que hacerla en el estadio de fútbol. ¿Cuál es la próxima? ¿La candidatura a gobernador a la que lo lanzó sin miramiento alguno el “dirigente” Jacinto López en plena plaza del Lote 111? Este hecho no pasó desapercibido en el ambiente político y esas declaraciones de don Jacinto sellaron su suerte. Radio So'o.

Hasta los santos se taparon los ojos, en un momento de su discurso, cuando quiso referirse a los “santos patronos” les dijo “santos patrones” ¿Quiénes serán los “santos patrones”? ¿Las agencias de publicidad de alguna provincia hermana? ¿El transporte que funciona a los tumbos? Lejos quedaron los tiempos de Frontera Norte, Gallagher Hermanos y El Tapir, recordadas empresas formoseñas. Había competencia.

En un momento, todos se miraron con pesar cuando dijo: “Gildo me va a matar si no les transmito su saludo”. Un viejo compañero dijo en voz baja: “Nadie mata a nadie, que desatino”. Quizás con ese “saludito”, imposible de confirmar, quiso demostrar que juega a la unidad. Pero no fue así. Tres minutos después gritaba desaforado.

En la otra orilla del peronismo, recuerdan que RFP cada vez que pide el voto, sólo aspira a una cosa: que voten “boleta azul completa”, porque lo importante es “el proyecto Gildo”.

Jota Jota debería seguir la enseñanza del viejo adagio popular: el que se enoja, pierde. Tranquilo Chacra nomás, que no pasa nada. Y el subconsciente no miente: en varios pasajes de su desordenado discurso parecía despedirse, al decir que una vez terminada su función, él sí podría caminar tranquilo por las calles.

La yapa, pero no le cuenten a nadie: los números no le cierran. Hasta mañana.