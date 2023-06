Jofré presentó a la ciudad que se viene, proyectada hasta 2040, y armada según su visión de desarrollo

Acompañaron a Jorge Jofre, el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Miguel Ángel Barreto; el presidente del Concejo Deliberante de Resistencia, Agustín Romero, concejales capitalinos, funcionarios municipales, representantes de organizaciones no gubernamentales; representantes de Colegios de Ingenieros, Arquitectos, Médicos y Escribanos; estudiantes, gremios, comerciantes y empresarios, entre otros.

Este plan consiste en un programa a veinte años que, partiendo del análisis de la situación actual, incorpora las líneas de planificación para el crecimiento en base a las premisas fijadas por el jefe comunal, de ciudad moderna, inclusiva y con perfil turístico, y la forma de plasmarla en acciones concretas que beneficien al conjunto de los vecinos.

Al tomar la palabra, el jefe comunal hizo una breve reseña histórica de la situación de la ciudad desde su fundación, cómo se fue estableciendo estructuralmente con los primeros factores que produjeron su desarrollo, lo que fue el motivo también del afincamiento de sus pobladores. Al avanzar hacia la historia más reciente, Jofré precisó “a partir de la recuperación de la democracia en 1983, gobiernos locales intentaron dar cierta certidumbre con determinados trabajos técnicos, que en algunos casos puntuales pudimos tomar como antecedente para articularlo en nuestro Plan de Ordenamiento Territorial contemporáneo”.

“Con el lanzamiento del Modelo Formoseño para el Proyecto Provincial en 1.996 – continuó – se establece la importancia de la Planificación como norte para el desarrollo provincial y, con ella, los gobiernos locales apoyados en su autonomía, encontraron las condiciones necesarias para empezar a pensar con más certidumbre el futuro, y dar lugar a proyectos de desarrollo”.

“La Ciudad Capital de la Provincia ha experimentado en las últimas décadas, un crecimiento poblacional exponencial – destacó el jefe comunal – y todo indica que lo seguirá haciendo. Si tenemos en cuenta, la deficiencia estructural prolongada en el transcurso de los años, sin dudas, ocasiona y ocasionará desequilibrios en el territorio urbano, los que hay que atender con previsibilidad”, advirtió.

Al referirse puntualmente a su gestión, Jofré subrayó que “nos propusimos construir una ciudad inclusiva, participativa, sustentable, turística, saludable y con oportunidades para todos, y lo hicimos. Día a día seguimos avanzando y, me animo a decir, que crecimos como ningún gobierno municipal en la historia de la Ciudad de Formosa”, remarcó.

Haciendo alusión al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, expresó que “con el trabajo y esfuerzo de todos pudimos elaborar este plan estratégico para nuestro municipio capital, que nos permite una proyección hacia el 2.040, orientándonos hacia metas y objetivos concretos y realizables, para transformar a Formosa en una ciudad de referencia regional, nacional e internacional, que sea urbanísticamente completa, ordenada, limpia, segura, ambientalmente sostenible, protegiendo sus recursos, paisajes y espacios ribereños, con una sociedad inclusiva y solidaria, próspera e innovadora, basada en un perfil turístico, de servicios, de logística multimodal e industria tecnológica, y culturalmente respetuosa de la diversidad, de su identidad y de su patrimonio histórico”, enfatizó Jofré.

“Lo que nosotros pretendemos es seguir trabajando para obtener una ciudad que nos comprenda a todos, en la cual nos podamos desarrollar, en la cual crezcamos como se debe, planificadamente, y ese es el compromiso que nosotros asumimos desde el gobierno municipal”, subrayó. “Esto no pertenece a un partido político, a una persona o a un gobierno en particular, pertenece a todos los formoseños y en este trabajo están plasmados los caminos y las luces que vamos a tener, cómo vamos a defender nuestro ecosistema, cómo va a crecer nuestro nuevo multimodal, cómo vamos a generar nuevas fuentes de trabajo y qué tenemos que hacer para que el sector comercial sea más dinámico. En conclusión, la vida que va a tener Formosa si trabajamos y llevamos adelante esto como un gran desafío”, destacó.

Para concluir, el intendente acentuó que “hoy, podemos decir que tenemos las bases sólidas que la ciudad necesita, para realizar el cambio definitivo en el municipio y, ustedes saben que este intendente se compromete y cumple. Si querían escuchar una propuesta les digo aquí y ahora, que esto es más que una propuesta o plataforma de campaña, es una planificación real, concreta, hecha y terminada con los mejores profesionales de la Argentina, y mi compromiso para estos próximos 4 años es que la Ciudad de Formosa sea la mejor ciudad del norte argentino”, concluyó.

Por su parte, el decano Barreto, explicó las siete líneas estratégicas del Plan: Formosa, nodo logístico internacional; Formosa, natural y sostenible; Formosa, compacta y con calidad de vida; Formosa, con movilidad integrada; Formosa, con más espacio público y patrimonio; Formosa, conectada, equipada y descentralizada, y Formosa produce, empleo e incluye.