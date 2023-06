El fin de una carrera histórica: Enfermería ya no existe en la UNaF por un capricho de Gildo

Es sumamente importante que las autoridades se comprometan a revisar y mejorar las condiciones para poder volver a abrir la carrera y brindar la formación necesaria para que los estudiantes puedan desempeñarse en su profesión de manera óptima.

La falta de compromiso de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Liliana Martínez, es muy preocupante, abandona una carrera histórica, afectando a estudiantes que quedan sin poder terminar sus estudios, y poniendo en riesgo la calidad de la atención médica en la provincia y en el país. Es necesario que las autoridades universitarias tomen medidas para revertir esta situación, y se comprometan a trabajar en el fortalecimiento y el desarrollo de la carrera de Enfermería en la UNaF.

Hasta no hace mucho, la Licenciatura de Enfermería era la "vedette" de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), la que mayor matrícula de alumnos tenía y con graduados requeridos a lo largo del territorio provincial, tanto en entes estatales y privados como en el contexto nacional e internacional; prácticamente no existe un licenciado que no tenga fuente laboral de su profesión y sea remunerado con el escalafón profesional y con un plantel del cuerpo docente de la facultad que se abocaba netamente a cuestiones académicas y de extensión, una carrera que cumplía con creces las demandas sociales. Hasta que se produjo un giro en la política académica de las diferentes gestiones de la Facultad de Salud, comenzando con la administración de Elizabeth Molina, profundizándose con Elisa Acosta, y culminando la entrega con la Martinez acompañada por docentes funcionarios del Gobierno provincial, agrupaciones estudiantiles, con un silencio rotundo ante el cierre de la carrera.

Entre los detalles, hay que decir que la caída sobreviene con el comienzo del proceso de la acreditación de la carrera por la CONEAU, donde empezó a mostrarse una falta de compromiso en elaborar un serio plan de trabajo por las autoridades, y varios docentes de facultad. Se agravó cuando el Ministerio de Desarrollo Humano prohibió la entrada de los alumnos de la UNaF a los hospitales y centros de salud estatales, y hasta privados, como si los funcionarios fueran dueños del patrimonio público; el resultado estaba a la vista, y como era de suponer la acreditación de la carrera en sus etapas evaluativas fracasó, y no hubo intenciones de corregirlas, matizada con una dejadez para sacarla adelante y dejándola carrera a la buena de Dios.

Todo esto estuvo acompañada por una orden: en la UNaF no se debía dictar Enfermería; esta línea debía cumplirse a raja tabla ya que las autoridades y muchos docentes de la facultad priorizaron los fuertes vínculos laborales con la provincia al de la universidad.

Las inscripciones a primer año se cerraron hace tres años, desde el Rectorado se buscaba garantizar que un plazo determinado todos los alumnos cursantes culminen su recorrido con la validez nacional del título.

Para la CONEAU y la SPU, la Licenciatura en Enfermería ya no existe en la UNaF, por lo que ya no está financiada. Paradójicamente, el Rectorado está asumiendo, hace tres años, el costo de pagar a docentes que en todo ese período no dictan clases, y que fueron responsables de no elaborar un plan de trabajo para la defensa de la carrera; fueron cómplices del cierre, conjuntamente los estudiantes de Lista Unidad y Opción Universitaria que miran con buenos ojos que en la UPLB, tierra del gobernador Insfran se dicte la misma carrera.

Indignante resulta que una carrera que cumplía con las demandas sociales, y con un alto nivel académico, fuera abandonada por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y docentes afines al modelo provincial, sólo para alinearse y agradar un gusto personal de Gildo.