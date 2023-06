Jofré se mostró optimista para las elecciones de junio, al inaugurar una plaza en El Porvenir

En la oportunidad, Jorge Jofré describió que se trata de “una de las tantas que llevamos adelante en los barrios para que nuestros niños, niñas, jóvenes, y todas las familias tengan un espacio donde disfrutar al aire libre y cerca de sus casas”.

“Agradezco el acompañamiento que hemos recibido en todo este tiempo. Seguramente ya todos se habrán dado cuenta quiénes son los que están trabajando seriamente, con propuestas y acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, añadió, haciendo referencia a la cantidad de promesas que se han lanzado en el marco de la campaña electoral desde otros espacios.

Al momento de dirigirse a los vecinos y vecinas, expresó: “Ustedes nos han elegido en 2015 y en 2019, y nosotros no les hemos fallado. Hemos trabajado por y para la ciudad, por eso estamos con mucha confianza de que este 25 de junio elijan la boleta azul que lleva a Gildo Insfrán, gobernador; Jofré, intendente; y que voten también a nuestros concejales”.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas de la comuna, Malena Gamarra, manifestó: “El intendente Jofré había prometido a los vecinos la construcción de una plaza tradicional y saludable nueva para este barrio, moderna, y con todos los equipamientos necesarios como bancos, cestos, pérgolas y sectores de estar, y ha cumplido, una vez, con su palabra empeñada. Además, se acondicionaron los playones deportivos y se dotó a todo el lugar con iluminación led”.

Seguidamente, la funcionaria indicó que estas acciones son posibles gracias a “una administración austera, en base a la confianza que depositan en esta gestión los vecinos y vecinas que pagan sus tributos municipales, los cuales se vuelcan en obras para la ciudad. Todo esto no es más que el resultado del acompañamiento de la gente”.

Para concluir, la directora de Zoonosis y Protección Animal y candidata a concejal por Valores Ciudadanos dijo: “Es muy importante que todos los barrios tengan un espacio para compartir gratos momentos en familia, sin necesidad de tener que trasladarse a otros barrios o al centro. El intendente Jofré no solamente está abocado a dar respuestas a las necesidades actuales, sino también tiene proyectada una ciudad con rostro humano a futuro, para que las generaciones que vienen puedan vivir mejor”.