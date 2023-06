LA UNAF SE JUEGA SU INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL, ANTE EL APRIETE DEL MODELO

La comunidad estudiantil se ve convulsionada por un proceso electoral donde los militantes del “modelo formoseño” se encuentran operando con todas sus herramientas, las que claramente no son las de la persuasión, el convencimiento a través de la comunicación de propuestas ni de charlas.

El aparato del Gildismo universitario está usando sus más maléficas mañas. Es común escuchar distintos dichos en boca de los propios estudiantes habilitados para votar repetir una y mil veces: “Me escriben a altas horas para visitarme, no sé de dónde sacan mi número"; “cayeron a mi casa, ni los conocía. Una bolsa de mercadería y un panfleto”; “mi voto vale más que un kilo de arroz”; “un militante leal del Gildismo me ofreció cuatro mil pesos para que lo vote, no quieren que gane la LineAzul en Recursos”, entre varios slogans más.

El Gildismo muestra o demuestra así, que está dispuesto a todo por los votos, a todo utilizando la oferta de dinero, el apriete desmedido a los estudiantes y a sus familiares que dependen de la administración pública provincial y ni que hablar si la familia depende de un sueldo de algún municipio del interior, en esos casos aparte de la llamada de los apretadores locales operan los intendentes. "Me exigen una cantidad determinada de votantes, si no los juntos me corren, me sacan la ayuda económica, ya no aguanto, pero no sé qué hacer", confesó una estudiante que en otro tiempo militó para la salud, el amor y la vida. “Yo no vengo a votar ese día. Me ofrecieron plata y me hablaron del laburo de mi viejo, estos son de lo peor, no votaré, me adelantaron que si voy me marcarán el voto”, denunció.

El modelo formoseño, del voto marcado, de la compra por plata, del apriete, de la bolsa de mercadería, de jugar con la necesidad de los necesitan quiere instaurarse en la única institución que no maneja el anciano caudillo.

Este 22 de junio los estudiantes y graduados elegirán a sus representantes, se debatirán entre dos corrientes: la autonomía y la dependencia de algún funcionario provincial; la libertad de acción, o la obediencia del longevo gobernante. El modelo formoseño quiere ingresar sin importar como, manejar el ambiente formativo donde se preparan cientos de formoseños que hasta el momento no tienen en su curricular la “doctrina Gildista”. Estudiantes y graduados no solamente elegirán a sus representantes, también definirán su independencia frente a un modelo político medieval, arcaico y feudal.

La política del apriete y el sometimiento quiere ingresar a la casa de la universalidad de pensamiento, de ideología y de voces. Está en cada estudiante y graduado defender a la casa de la democracia.