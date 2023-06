EN EL INTERIOR, EL RADICALISMO MOTORIZA A SU PROPIO CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL

En plena campaña provincial, un grupo de militantes radicales, y de otros espacios políticos que no paran de crecer, ni de juntar adhesiones, viene trabajando para formalizar la postulación del conocido docente, gremialista y dirigente a la Cámara Baja nacional.

Rodríguez, de todos modos, trabaja por estas horas promoviendo su candidatura a concejal de su pueblo, donde forjó una sólida imagen, producto de su hombría de bien, su solidaridad como vecino, y su fuerte apego a los ideales radicales, desde donde participó, muchísimas veces, como candidato a cargos locales, incluido el de intendente.

El grupo que lo impulsa para las elecciones de octubre, tiene muy claro que primero hay que sortear las PASO de octubre, pero eso, lejos de menguar los ánimos, no hizo más que fortalecerlos, apoyados en lo que, entienden, es el fuerte rechazo a la presencia de un reducido grupo de nombres que no paran de repetirse, ni de sumar rechazos en la sociedad. Ricardo Buryaile es el único legislador nacional que la UCR de Formosa tiene en el Congreso nacional, y, todo parece confirmar que el dirigente rural irá por su reelección.