Abundan arreglos de notas a referentes gildistas, en connivencia con docentes afines al modelo

La constante organización de clases de apoyo, tutorías, consultas prefinales son moneda corriente en las universidades de todo el mundo, pero hasta ahí. Empero, comienza a teñirse con el manto de la duda cuando los titulares de las asignaturas dictan esas “clases” en locales partidarios, ajenos a la institución educativa, sin un control académico y con una indudable recolección de datos personales y académicos para asistir a ellas.

No está lejos de la memoria del estudiante universitario el caso de Miguel “niño maravilla” Villamayor, estudiante de la Lic. en Nutrición, que con las amenazas a docentes aprobó nueve materias en tan solo semanas. “Se nos viene un regalo”, exclamó en aquella oportunidad la ex vicedecana Valeria Dellamea cuando el tribunal lo aprobó.

La Casa del Estudiante del Interior, ubicado en el barrio Mariano Moreno; la Casa de Opción, caserón en donde se cocina con mercadería vencida y en mal estado, hasta hace poco era conocida por una clandestina instalación de energía eléctrica; la Casa del Estudiante de Opción FAEN, ubicada en predio de la Estación Terminal de Ómnibus, cedido a la ONG “Abriendo Surcos” relacionada con la exministra de economía, y actual diputada provincial, Ines Lotto, lugar que figura como “Punto Digital” programa nacional de accesibilidad a conexión de internet entre otros servicios.

Esos son los lugares donde docentes de las diferentes facultades de la UNaF dictan sus “clases”. Es común escuchar que aquellos que asisten a ellas ya tienen asegurada su regularidad o su aprobación en los exámenes finales. La entrega del temario a desarrollar el día de la evaluación es moneda corriente en los locales partidarios.

La comunidad estudiantil manifiesta su cansancio ante estas políticas abusivas, marcadas por el apriete, la extorsión, la promesa.

Lamentablemente, el discurso de un mundo mejor se desvanece cuando los propios graduados universitarios deben emprender vuelo a otras provincias para poder acceder a un puesto laboral. “En Formosa solo tenes trabajo si moves la banderita, o vas a los actos del gobernador…” tiró una graduada, mientras otro, proveniente del sur provincial comentó su propio : “Yo llegue, y a los meses ya tenía mi carga horaria completa, en Formosa me tenían marcado por no acompañarlos, a cambio de mi voto hasta me ofrecieron aprobar una materia compleja, al decirles que no ya sabía que mi futuro no estaba en mi provincia…”

La UNaF hoy se debate entre su independencia, o ingresar al modelo de la adulación, el clientelismo, la explotación y la amenaza.