UNaF: sancionan a estudiante-militante por incurrir en fraude, durante un examen final

De acuerdo con directivos de la facultad, Carolina Belén Denoti, fue descubierta mientras concretaba un “fraude académico”, tal como rotuló el Consejo Directivo al suceso que ya transita las redes sociales.

De acuerdo, con la narración, el suceso se desarrolló durante un examen final correspondiente al Profesorado en Biología, ante lo cual la docente responsable decidió denunciar el acto al Consejo Directivo, decidida a demostrar que actitudes antiacadémicas no mancharán a la carrera.

Empero, en una actitud impensada, los teléfonos comenzaron a sonar para pedir que el tema no sea tratado en el órgano de gobierno, e incluso detrás de muchos de esos llamados estaban altísimos funcionarios del poder político provincial.

Sin embargo, la exigencia no fue tenida en cuenta, y se decidió sancionar a Denotti, mostrando clara diferencia entre lo sucedido años atrás en la Facultad de Ciencias de la Salud, con un conocido estudiante que logró el título en medio de oscuras maniobras académicas.

“El accionar del cuerpo colegiado de la Facultad de Humanidades fue ejemplar y demostró que los intentos de fraude y de apriete no serán tolerados”, opinó el informante consultado por este medio.

La militante gildista no podrá rendir exámenes finales durante los turnos julio-agosto y el extraordinario de octubre.

De esta forma la joven se convierte en la primera estudiante de la agrupación oficialista en no poder usar sus influencias y en ser castigada en su intento de burla a las normativas vigentes.