JOFRÉ PRESENTÓ EL CASTRAMÓVIL Y LA NUEVA COMBI PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la oportunidad, Jorge Jofré consideró que este es “un día muy especial, porque estamos cumpliendo el sueño de tener nuestra propia combi. Nos costó conseguir este vehículo que ya es patrimonio de la municipalidad y está a disposición de la comunidad. Seguramente no será la única, porque, aunque conseguir una nos llevó cuatro años, pelearemos otros cuatro años para obtener otra, más todo lo que haga falta para que cada vez haya más inclusión”, aseguró.

Cabe destacar que desde la municipalidad de la ciudad, a través de la Dirección de Discapacidad y por medio del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS), se adquirió el importe para la compra de una unidad de transporte adaptado destinado a personas con discapacidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mismos.

“También se cumplió el sueño de tener nuestro castramóvil, con todos los accesorios necesarios para realizar cirugías a los animales. Solamente tres provincias de todo el país cuentan con este tipo de unidades, y esto demuestra lo avanzados que estamos y cómo siempre buscamos la innovación”, añadió.

Más tarde, Jofré llamó a los vecinos y vecinas a votar a la lista azul completa este 25 de junio, con Gildo Insfrán en la gobernación, Jorge Jofré en la intendencia y los concejales de su espacio en el Concejo Deliberante.

Por su parte, la directora del área de Discapacidad, Magdalena Idoyaga, manifestó que “desde el municipio buscamos, entre otros aspectos, favorecer la inclusión y participación en todas las actividades de la vida comunitaria, la autonomía, la accesibilidad al medio físico y comunicacional de las personas con discapacidad”.

“El móvil estará destinado para el traslado digno y seguro de las personas con discapacidad, será un servicio puerta a puerta gratuito y los usuarios podrán utilizarlo para rehabilitaciones, trámites bancarios, talleres recreativos del espacio SuperArte y demás actividades rutinarias que requieran de un traslado seguro”, indicó la funcionaria.

Del mismo modo, la responsable de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz “Kita” Segovia, sostuvo: “Sabemos que el servicio de castraciones tiene que llegar a todos los puntos de la ciudad para lograr el equilibrio poblacional de perros y gatos. Sin embargo, con los centros de castraciones fijos y las campañas barriales a veces no damos a basto, por eso siempre soñamos con un quirófano móvil que pudiese recorrer los barrios y dar respuestas inmediatas, beneficiando sobre todo a familias que no cuentan con recursos para llevar a sus animales a nuestros centros de castraciones y viven en lugares muy alejados”.

“Agradezco al intendente Jofré y a la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, por el compromiso que mostraron con los animales, ya que entienden que nuestra salud y calidad de vida están atadas a nuestra fauna urbana”, concluyó Segovia.