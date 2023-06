JUAN LARREA: “INSFRAN MODIFICO LA GEOGRAFÍA FORMOSEÑA EN SUS 28 AÑOS DE GESTIÓN”

“Lo hizo con planificación, compromiso, y una sensibilidad, capacidad y preocupación por los formoseños como la historia de nuestra joven provincia no tiene antecedentes”, precisó. También defendió el trabajo de Ramiro Fernández Patri, al que consideró un “dirigente capaz y sensible para dar respuestas inmediatas, y para escuchar”.

El reconocido dirigente barrial peronista, y coordinador del sublema Unidos Venceremos, Juan Larrea no reparó en calificativos para aplaudir, desde el discurso, lo echo por el gobernador de la provincia, durante su mandato, y consideró que

Lo suyo no es “demagogia, ni mera estrategia electoralista”.

“La realidad es contundente, los acontecimientos y las decisiones de los últimos años dejan razones invulnerables para que los formoseños merezcamos profundizar, fortalecer y seguir disfrutando del modelo construido por un formoseño, un auténtico líder político, un guía como nadie”, planteó patrocinando la continuidad en el poder de Insfran.

“Han sido largos, cambiantes y fructíferos 28 años. En menos de tres décadas se produjo la refundación de la provincia de Formosa; de territorio olvidado, inviable y desviado, Gildo Insfran consiguió una tierra pujante, llena de oportunidades para todos, y con su gente feliz y orgullosa: pero quiere más, y se merece; él ha cambiado la geografía del territorio”, destacó.

“Este gobernador defendió, y defiende como nadie el concepto de federalismo en el país, y no lo hace sólo desde el discurso, su propia administración es una rigurosa muestra de como se trabaja para que ese concepto sea una completa realidad en nuestra provincia”, ejemplificó.

“La ratificación de su candidatura debe ser analizada como el triunfo de la autonomía, dentro de un país donde la república está muy erosionada porque la Justicia está vestida con la ropa de un neoliberalismo que sólo se ocupa de ampliar sus bolsillos, muy a costa de la pobreza de millones de compatriotas”, amplió.

“El domingo iré a votar con la tranquilidad de ratificar la continuidad de un líder, de su proyecto y de un camino que venimos transitando hace 28 años”, redondeó.

“El trabajo proselitista que estamos terminando ahora corrobora un apoyo mayoritario a la figura de Ramiro Fernández Patri para la Intendencia de la ciudad, tras demostrar en estas semanas como se gestiona y se da respuestas concretas; eso sólo es posible cuando se escucha, y cuando hay sensibilidad para la reacción inmediata”, sostuvo, por último.