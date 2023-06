EL VUELO ALTO DEL ALGODÓN CONTRASTA CON LA POLÍTICA OFICIAL RASTRERA

La dirigente Lucy Aguayo recorrió este fin de semana algunas colonias del norte provincial, donde se reunió con productores de algodón, y vivenció en carne propia los efectos devastadores de la ausencia estatal para fomentar la cultura del trabajo, a cambio de la instalación de la dependencia política.

“Muchos productores apostaron algodón, ante la ausencia de políticas efectivas del Gobierno provincial; lo hicieron con sus propios recursos, porque la presencia del Estado se volvió imprevisible, y también porque pese a alguna ayuda, finalmente el resultado nunca alcanza para el despegue familiar; hay como una condena a la miseria, a ser pobre, a un techo muy bajo”, contó Lucy, una activa dirigente del radicalismo, y reconocida docente capitalina.

“Lo que más me sorprendió fue la mirada de un aborigen que con sus hijos, algunos muy pequeños llegaban todas las mañanas, muy temprano para cosechar el algodón”, contextualizó.

“El padre de familia señaló en el algodonal, a varios de sus vástagos, en plena cosecha; los traigo porque quiero que aprendan a trabajar, a entender como se sustenta la vida, y que con esfuerzo y constancia todo es posible”, relató la mujer.

“Por día me hago unos 3.000 pesos, lo que multiplicado por mis hijos llega a unos 15 mil; es un buen monto para el sustento familiar, aunque cada uno utiliza su dinero como quiera”, siguió describiendo Lucy, describiendo la explicación del wichi. "Este es sólo uno de muchísimos casos, un caso testigo, pero extremadamente valido por su contexto, y porque lo contasté yo misma", amplió.

“Este es un claro ejemplo de como deben ser las cosas; la gente necesita trabajar, quiere trabajar; no pretende ser mantenida por el gobierno, como viene ocurriendo en el país, y en Formosa casi desde siempre”, sostuvo.

“Ocurre que las políticas provinciales están en contra de la iniciativa privada, los funcionarios apuestan a la dependencia porque en ella se juegan la permanencia; del mismo modo operan en la esfera educativa: cuando menos formación, menos reproches, menos reflexión, menos critica”, apreció.

“Hoy me llevo un gran ejemplo del potencial que tenemos en Formosa, pero también de la necesidad de contar con otra gente administrando el Estado; miles de jóvenes abandonan los campos, los pueblos, cada años ante la falta de oportunidades, más allá de los mentirosos discursos oficiales”, reafirmó.