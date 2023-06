Policías rescataron con vida a una anciana que quedó atrapada en el incendio de su casa

Efectivos de la Brigada de la Unidad Regional Uno que recorrían el barrio La Pilar, asistieron a una mujer de avanzada edad que por su discapacidad no podía movilizarse por sí misma y quedó atrapada en la planta alta de una vivienda, mientras que abajo se gestaba un principio de incendio. El hecho se registró a las 21:10 de este viernes, cuando integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno patrullaban la zona en prevención de ilícitos.

En medio de la recorrida, acudieron a un requerimiento cursado por la operadora del Comando Radioeléctrico ante un incendio con persona atrapada en la avenida Gutnisky al 1900 de esta ciudad.

En el lugar observaron que un grupo de vecinos pedía ayuda a los gritos ante el incendio de una vivienda, donde estaba una mujer que por su discapacidad no se podía movilizar.

Con la urgencia del caso, dos oficiales forzaron la puerta de acceso que estaba cerrada con llave e ingresaron, se toparon con mucho humo que no permitía ver prácticamente nada; pero con la ayuda de vecinos y baldes de agua extinguieron el fuego.

Pese a la importante cantidad de humo en la planta baja, llegaron hasta el primer piso, donde encontraron a una mujer de 80 años en una habitación, quien se negó a que se la retire de la casa; debiendo realizar la apertura de las ventanas para evacuar el humo.

Luego llegaron al lugar dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos, aunque las llamas ya fueron extinguidas. También acudió una ambulancia del SIPEC y el personal de salud subió para brindar asistencia a la mujer, negándose nuevamente a ser trasladada al Hospital y se constató que estaba en buen estado de salud.

El SIPEC asistió con oxígeno a uno de los oficiales que había ingresado al inmueble para rescatar a la mujer, ya que tenía síntomas por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y se recuperó sin complicaciones.

Por el caso, efectivos de la Comisaría Segunda, el perito de Policía Científica y de Bomberos, realizaron las diligencias procesales, determinándose que el hijo de la propietaria había dejado en la planta baja un parrillero con brasas, dentro de un carrito de supermercado, ya que este se dedica a la venta de choripanes, y estas brazas aún se encontraban en temperatura. Producto de esa situación, se gestó un principio de incendio que terminó con algunos daños materiales; donde la rápida intervención de vecinos y personal policial evitó una tragedia.