Gildo intentará hoy su séptima reelección contra una oposición que no logró unirse

Todas las encuestas previas dan al actual gobernador como favorito en estos comicios, justo el día después de que se cierren las listas a nivel nacional. El manejo de los tiempos políticos es una habilidad que sobresale en el “gildismo”: decidió imponer esta fecha para votar porque así condicionará a casi todos los opositores, ya que muchos de ellos deberán exhibir su desempeño en las urnas para luego contar con mayores aspiraciones en puestos fuera de la provincia.

“Maneja el tiempo político y la vida de la gente”, apunta un viejo conocedor de las calles formoseñas. Lo de la vida de la gente está íntimamente ligado a la dependencia del Estado: el empleo público aquí es de los más altos del país y abarca al 70% de la población. Por eso abundan las denuncias de quienes no quieren que el peronismo se eternice en el poder sobre las prácticas del clientelismo y el asistencialismo que se dirigen a los sectores más vulnerables.

Hasta último momento, el oficialismo buscó mostrar los avances de la administración Insfrán como uno de los recursos que le permitan sumar adhesiones. El jueves por la noche, por ejemplo, a horas del comienzo de la veda electoral, el gobernador visitó el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia y supervisó los equipos que se están terminando de instalar, además de recorrer trabajos de pavimentación de calles.

La oposición no logró unificarse bajo un solo candidato para el máximo cargo provincial. Por el Frente Amplio Formoseño se presentará el actual diputado nacional Fernando Carbajal. Este legislador de 58 años y del riñón radical logró aglutinar a siete partidos con la UCR y el PRO a la cabeza pero quedó afuera de ese armado Francisco Paoltroni, un productor agropecuario que en 2021 creó su propio partido, Libertad, Trabajo y Progreso, y que propugna la “tercera vía”. La izquierda, por su parte, llevará en sus listas a Fabián Servín, del Partido Obrero.

Según contó Carbajal, “a este supuesto outsider que apareció, Paoltroni, se le ofreció la vicegobernación, pero no aceptó. Estaba encaprichado en que tenía que ser él y decidió ir por afuera del frente opositor. Hubo voluntad de consenso, toda la oposición se juntó, hubo uno solo que quedó afuera. Esto responde claramente a otros intereses. Han sido impulsados por el oficialismo justamente con una vieja estrategia que tiene el gildismo de dividir a la oposición”.

Carbajal, quien cobró notoriedad junto a la ahora candidata a intendenta por la Capital Gabriela Neme -emigrada del peronismo- por la defensa de los formoseños varados que no podían retornar a sus casas y también cuando en marzo de 2021 el gobernador quiso reinstaurar una cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, recibió a principios de esta semana el apoyo del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

“Sabemos que estamos en un escenario de cancha inclinada, porque tenemos una Ley de Lemas a la formoseña que desnaturaliza el sistema. Hay una ostentación impúdica del uso de fondos públicos y de mecanismos prebendarios y de asistencialismo social que son desvergonzados”, sentencia el legislador. Además sostiene que la Ley de Lemas posibilita “que el gobernador actual tenga 65 boletas y nosotros 17″.

Paoltroni, por su parte, había hecho a mediados de mayo una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar a Insfrán por “incumplir un principio básico como la alternancia en el poder”. Pero esta vez el Máximo Tribunal decidió no intervenir como antes cuando había frenado las intenciones reeleccionistas tanto de Sergio Uñac en San Juan como las de Juan Manzur en Tucumán.

También había apuntado contra Carbajal en el Tribunal Electoral porque sostenía que no cumplía con el requisito establecido en el artículo 131 de la Constitución de Formosa, de contar con 8 años de residencia. Ninguna de sus iniciativas prosperó. El punto fuerte de Paoltroni se ubica en el oeste formoseño donde se acercó a comunidades originarias y a pobladores rurales tratando de convencerlos de su propuesta.

“Tenemos que hacer un shock de títulos de propiedad. Aquí hay que largar un ejército de agrimensores por pueblo en la zona rural y otorgar los títulos de propiedad porque si no la provincia no arranca. Cuando hablamos de feudo en Formosa, es literalmente así porque nadie es propietario. De la firma de Insfrán depende absolutamente todo”, afirma sobre uno de los principales ejes de su campaña.

Hay expectativa en la oposición -que en las legislativas de hace dos años cosechó el 42% de los sufragios en una votación que califican como “histórica”- sobre cómo impactarán los hechos que se produjeron en los últimos días tanto en Chaco como en Jujuy. El femicidio de Cecilia Strzyzowski conmovió a la vecina provincia que comanda Jorge Capitanich y el efecto que puede tener sobre estos comicios desdoblados como el que impulsó Gildo Insfrán alienta a un voto bronca de los opositores. Del mismo modo lo que sucedió en Jujuy tras los graves disturbios por la resistencia a la nueva carta magna que aprobó Gerardo Morales con el aval de la Legislatura.

Del lado del gobernador relativizan que esos dos factores incidan en el resultado. “Poné la boleta azul, no importa el candidato”, insisten ante sus partidarios para que elijan la que lleva la foto de Insfrán como un complemento de los distintos sublemas para la intendencia de la Capital, donde se concentra casi la mitad del padrón de los 479.879 electores habilitados para votar este domingo. Las otras ciudades que pueden aportar resultados de peso son Clorinda, Pirané y El Colorado.