La opción electoral de Olivera, estuvo entre Jofre y Neme; se decidió por la reelección del intendente

“๐—ก๐—ผ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ป๐—ถ ๐—ต๐—ฎ๐—ด๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—ฉ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—น๐—ผ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ผ. ๐—ฌ๐—ผ ๐˜€๐—ผ๐˜† ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡ó๐—ป, ๐˜† ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ๐—น ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ผ ๐—น๐—ผ ๐—ต๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฎ ๐—๐—ผ๐—ณ๐—ฟé", reafirmó Fabián Olivera al espacio radial Sin Protocolo.

En la entrevista y ante la consulta de por qué decidió votar a Jorge Jofré, el ex concejal señaló que "๐—ฒ๐—น ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—๐—ผ๐—ณ๐—ฟé ๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ต๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐˜† ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐˜‚๐—ป ๐—ด๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ต๐—ฎ๐˜† ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜€, ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐˜€, ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€, ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐˜€, é๐—น ๐—ฒ๐˜€ ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ".

Sobre el rol de la oposición en las últimas elecciones afirmó que "๐—ป๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐—ฎ ๐—ท๐˜‚๐—ดó ๐—ฎ ๐—น๐—ผ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ; ๐—ฒ๐˜€ ๐—น๐—ผ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—บá๐˜€ ๐—บ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐—น๐—ถó”.

Justificó sus dichos al señalar que la conducción de la oposición “siempre me ha dejado solo; como a mí, a muchos otros dirigentes también han dejado abandonados", sostuvo, y agregó que "la anterior elección – 2019 - saqué 31mil votos, podría haberme candidateado para diputado nacional pero no me interesó".

“๐—Ÿ๐—ผ๐˜€ ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—บ๐—ฒ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฑé ๐—ฎ๐—ณ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—ป ๐—น๐—ผ๐˜€ ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ๐˜€ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐—ป", embistió, en clara alusión al diputado Buryaile y al senador Naidenoff.

Sobre si pretende colaborar con la actual gestión del intendente Jorge Jofré dijo que ayudara “en lo que esté a mi alcance, me pongo a disposición para poder mejorar la ciudad; estoy armando un equipo pero no tengo pretensiones de ninguna candidatura", avisó.