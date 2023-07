Carbajal espera que la gente también le ponga límites a la reelección indefinida en la oposición

Fernando Carbajal, precandidato a senador de Juntos Por el Cambio en la lista que lleva para la fórmula presidencial a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, admitió que espera que en las elecciones de las PASO el 13 de agosto, espera que la ciudadanía “ponga fin a las reelecciones indefinidas también en sectores de la oposición”.

En declaraciones a la prensa, el actual diputado nacional manifestó que frente al nuevo panorama electoral nacional “seguimos teniendo el mismo desafío: seguir luchando contra las reelecciones indefinidas”, y recordó que esa fue “nuestra bandera de lucha durante las elecciones provinciales”.

En tal sentido, señaló que lo que viene ahora “son las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y esto quiere decir que lo que los ciudadanos van a tener que elegir dentro de Juntos por el Cambio es cuál es el presidente o la presidenta que quieren, si Horacio Rodriguez Larreta y Gerardo Morales por un lado, o Patricia Bullrich y Luis Petri, y también van a tener que decidir qué senador o diputada quieren acompañar y nosotros creemos que esta es la gran discusión”.

En este marco, Carbajal indicó que junto a Neme “estamos acompañando con mucha firmeza a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, porque creemos que es la fórmula que mejor expresa el país”.

“Por primera vez tenemos un candidato a vicepresidente del norte argentino, que complementa la figura de Rodríguez Larreta, un hombre de la capital pero con un muy buen perfil de gestión, y Morales, que es del interior, también con buena gestión en su provincia, pero que representa al norte argentino”, añadió.

Con respecto a la otra oferta, expresó que “sabemos las características de Bullrich: es una dirigente que respeto y que nos acompañó en su momento, pero también es de la capital y está complementada su fórmula con un mendocino, que son cuestiones que luego cuando hay que implementar las políticas concretas esto tiene influencia”.

A nivel local, recordó que se postula para una banca en el Senado, para lo cual “estamos trabajando junto con Gabriela Neme (candidata a diputada nacional), que es la propuesta de renovación de la política frente a la reiteración del modelo cuasi gildista dentro de la UCR, que es repetir los mismos candidatos desde hace más de casi 20 años, que es lo mismo que hace el gobierno de la provincia”.

Remarcó que en todo este tiempo y ya desde hace varios años “nosotros estuvimos dando la pelea contra la reelección de Gildo Insfrán, tanto desde el ámbito político, judicial y discursivo, y ahora seguimos esa pelea”.

“Quiero aclarar que desde el puno de vista interno yo di todas las discusiones dentro del partido, traté de que ellos entendieran de que no podían ir nuevamente por un nuevo mandato, se lo dije personalmente al senador Luis Naidenoff, y lo he hablado con Ricardo Buryaile, les explique que la ciudadanía espera de nosotros un mensaje diferente y no hubo caso”, lamentó.

Dijo que “frente a esto, tome la decisión de dar esta pelea porque cuando alguien no entiende algo se lo tienen que explicar los ciudadanos y es lo que esperemos que pase en las PASO, donde los ciudadanos elijan la renovación y el cambio y pongan limite a las reelecciones indefinidas dentro del espacio opositor”.