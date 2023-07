DETECTAN CASO POSITIVO ALTAMENTO CONTAGIOSO DE INFLUENZA AVIAR EN GUEMES

Acaba de determinarlo el laboratorio federal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), tras analizar varias muestras tomadas en aves de traspatio, como se identifica al fondo o detrás del patio principal de las casas de pueblo, en la localidad formoseña de Villa General Güemes. Suman ahora, 101 las detecciones de la enfermedad en total en el país, dijo una información oficial del organismo, que no trascendió por los canales formales.

El SENASA ordenó, entre varias acciones, que los productores refuercen las medidas de bioseguridad ya difundidas, y dispuso un rastrillaje epidemiológico en un radio de hasta 10 kilómetros alrededor del predio afectado, cuya identidad no trascendió.

El organismo nacional, también dispuso el bloqueo de ingreso y egreso de aves, productos y subproductos avícolas en la zona del control sanitario, prohibiendo, asimismo, la venta de productos de origen aviar en ferias en zonas aledañas.

La detección de la influenza aviar en la Argentina por primera vez en febrero de este año fue un duro golpe para la producción de carne de pollo, no solo por la emergencia sanitaria y el sacrificio de animales donde se registraban los brotes, sino también por el cierre de exportaciones para gran número de productos, lo que generó un derrumbe del 28% en de los despachos en volumen y un 35% en valor en lo que va del año, precisaron desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas, siendo causada por múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8, etc.) cuyas características genéticas evolucionan rápidamente. Las personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos. A su vez, las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres.