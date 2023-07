CUANDO LA SALUD ES LA PRIORIDAD POLÍTICA, EL RESULTADO ARRASTRA A TODOS POR IGUAL

Proyectado desde 2014, en la provincia de Formosa, empezó a funcionar este año y ya recibe tratamiento un centenar de personas. El 95 % de los médicos, físicos, profesionales y trabajadores que realizan sus tareas allí son formoseños.

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Pdte. Dr Néstor Kirchner (CEMENURNK) recibe a pacientes para tratamiento de cáncer con radioterapia.

Desde que se puso en funcionamiento, se hizo realidad la posibilidad de que los pacientes oncológicos no tengan que viajar hacia otras provincias para tratarse, sufriendo desarraigo, alejamiento de sus familias y teniendo que suspender sus rutinas laborales.

Juan Larrea conoce de estas experiencias como pocos, es un experimentado paciente oncológico, y viene luchando contra un mal, empecinado en no abandonar su cuerpo, tanto que tras ser vencido, consiguió reanimarse y pretende voltear a este maravilloso ser humano.

“Ahora los formoseños podemos recibir este tipo de atención en nuestra provincia, y ser atendidos por profesionales que también crecieron en su pago”, describe Juan al periodista, mientras se dirigen al establecimiento ubicado sobre Corrientes, justo detrás del Hospital de Alta Complejidad, para someterse a una sesión de fotos, las mismas que se usan para esta nota.

Reconocido justicialista a ultranza, y solidario por donde se lo mire, este humilde militante del “modelo” jamás aceptó un no como respuesta a quien le solicita una gestión pública, principalmente vinculada con la salud. Gran parte de su vida, como empelado público, la atravesó cumpliendo esa tarea; por eso no cree en los imposibles, y montado en su pequeña moto de uso familiar, o abordando un remis, encara al funcionario de turno, y sólo se detiene cuando obtiene el resultado buscado.

No para de hablar del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. “El equipo interdisciplinario que atiende en el lugar utiliza la tecnología más avanzada del país, teniendo incorporado en su servicio tanto el diagnóstico y la intervención sobre las afecciones tumorales como la atención para el bienestar psicológico y la calidad de vida”.

Y es que su propia experiencia lo llevó a seguir muy de cerca la evolución del establecimiento, desde que el gobernador Insfran anunció su creación.

“Quien le pelea a un tumor sabe que no hay lugar para las distracciones, y en su camino va conociendo gente; una de esas personas es la doctora Marina Juárez Collado, excelente profesional y mejor persona; acá es cuando uno comprende que la formación académica es una parte, pero la otra, la más importante es la humana”, destaca. "Yo dejé el Instituto Fleming para ponerme en las manos de los profesionales del Centro de Medicina Nuclear, acá en Formosa; más precisamente del equipo de Urooncologia que encabeza el Dr. Nicolás Urday, también excelente profesional y gran persona, en el Hospital de Alta Complejidad", valora. Y redondea: "Nada que envidiar a los centros más avanzados del país, y del mundo; y está en Formosa, al alcance de todos", reafirma, pletórico de orgullo, poniendo el acento en "la capacidad y la sensibilidad de la administradora, Margarita Batista, y la experiencia y conocimiento cientifico del ministro de Desarrollo Humano, Anibal Gomez", amplio.

Y reafirmo: “Es un gigantesco orgullo para la provincia contar con este establecimiento, que posee tecnología de última generación destinada al acceso universal para tratamientos oncológicos y que acredita en su planta de profesionales y técnicos un 95 % del personal de origen formoseño”.

A pocas cuadras del lugar, Juan sigue sumando: “Dispone de dos aceleradores lineales cuya función es lograr un haz de radiación de alta precisión y velocidad, con lo que se reduce el número de sesiones, y crece la protección de los órganos sanos más próximos al tumor; también cuenta de un servicio de braquiterapia de alta tasa, una modalidad que se aplica comúnmente en tumores ginecológicos, urológicos y mamarios”, agregó, adoptando la terminología técnica, con completa espontaneidad.

Aunque no lo dijo, el centro ofrece un despliegue de profesionales atentos a la dimensión humana y las sensibilidades tanto de los pacientes y sus familiares como los propios médicos y físicos. En ese sentido, un gabinete de psicólogas desarrolla dinámicas de grupo para quienes lo deseen mientras reciben su tratamiento, bajo la búsqueda de que los pacientes se acompañen y establezcan lazos afectivos que les permiten fortalecerse anímicamente frente a la situación que atraviesan.

Las puertas del centro están abiertas tanto para pacientes sin cobertura médica ni recursos económicos como a los pacientes derivados de obras sociales y medicina prepaga.

Sin embargo, retomó el discurso, elevando y energizando el tono para recordar que ya funciona “el tomógrafo por emisión de positrones Pet Ct y el sistema de mamografía con tomosíntesis digital, el cual permite un diagnóstico más preciso y una toma de muestra para biopsia en el mismo instante con un procedimiento menos invasivo".

Sin abandonar la actitud, y sintiéndose parte del modelo político, ponderó la presencia del ciclotrón, un acelerador de partículas que produce radiofármacos. “Ese equipo permite la fabricación de radioisótopos para diagnóstico y tratamientos en la más alta tecnología, completando en Formosa todo el ciclo de la medicina nuclear", describió.

Estacionados ya, frente al centro, no ahorró adjetivos para empoderar al gobernador Insfran, al que reconoce como “sensible, siempre preocupado, y anticipado a todo”, y, obviamente, como el “único garante del maravilloso momento que vivimos los formoseños”.

Lo demás, está al principio, Juan apurándose, para posa orgulloso porque Formosa dispone de esta tecnología, y gritando al mundo que su misma condición política lo hizo posible; pero a esta altura el bien sabe que eso es lo de menos.