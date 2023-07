Elecciones PASO 2023: ¿qué revelan las encuestas sobre la intención de voto de los electores?

En Regreso CNN de Federico Seeber, la politóloga explicó que a medida que pasaron los meses, los tercios imperfectos que se visualizaban en abril de 2022 se han consolidado, ya que cada uno de los espacios políticos ha logrado fidelizar a su propio núcleo duro de seguidores.

Según destacó Zuban, la encuesta reveló que para julio de 2023, la intención de voto para Javier Milei es de un 24,5%. En esta linea, señaló que "ese supuesto derrumbe de Milei por los malos resultados que tuvo en las lecciones provinciales, no es tal porque las agendas provinciales son muy diferentes de las agendas nacionales".

"Afirmar que Javier Milei se ha derrumbado, no es lo que se ve en los números. No Creció respecto a la encuesta anterior pero tampoco cayó", remarcó.

En cuanto a las otras fuerzas políticas, Zuban señaló que Juntos por el Cambio, representado por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, suma un 29,7% de intención de voto, mientras que Unión por la Patria alcanza el 27,1%.

Paola Zuban también resaltó que Javier Milei es la opción más elegida entre los votantes jóvenes de entre 16 y 30 años. Además, sus seguidores son predominantemente hombres.