MERODEA EL RETORNO DE LOS BOCANFOR

Los Bono de Cancelación de Deudas de la provincia de Formosa (Bocanfor) fueron bonos o empréstitos de circulación forzosa emitidos por la Provincia de Formosa desde el 31 de agosto de 2001 y puestos en circulación al mes siguiente en medio de la fuerte crisis económica y social que desfinanció a las provincias de la República Argentina. El monto de la emisión llegó a los 100 millones de pesos. Todos los billetes tenían como motivo el escudo y el mapa provincial, con denominaciones por 2, 5, 10, 20 y 50 pesos. El vencimiento se estipulaba al 1 de agosto de 2003.

Entonces, la administración ya encabezada por Gildo Insfran se sumó al pago de sueldos con bonos que rápidamente compitieron con los Lecop nacionales y los escasos pesos que circulaban, con enorme depreciación, llegando incluso a cambiarse a menos del 50% de su valor, pese a la obligatoriedad de mantener el 1 a 1.

PAISAJE MUY SIMILAR

A tan solo un mes de las elecciones Primarias, el kirchnerismo no logró estabilizar la situación económica y, en particular, el problema fiscal con las Provincias adquiere una mayor relevancia.

El Gobierno nacional debió retrasar el pago de una serie de transferencias, entre otras las aplicadas para sustentar el déficit de cajas previsionales locales, y esto generó más presión y descontento entre una gran cantidad de Gobernadores (muchos de los cuales decidieron desdoblar sus boletas para las elecciones).

A raíz de estos sucesos y con el aval del Banco Central, las Provincias fueron autorizadas a emitir letras para la cancelación de sus obligaciones en caso de ser necesario. La Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego y Neuquén son los ejemplos más prominentes en la emisión de estos títulos, que no se veían desde la crisis de 2001.

Se trata de una serie de instrumentos muy parecidos a lo que en su momento fueron los bonos Lecop o los famosos Patacones, Bocanfor para los formoseños, bonos con la potestad de ser utilizados a modo de pago para abonar impuestos y que circulaban a la par del peso argentino para hacer frente al financiamiento de salarios en la administración pública provincial.

En aquel entonces, estos bonos suponían una alternativa entre la atadura de manos que imponía la Ley de Convertibilidad para emitir pesos. Y si bien en la actualidad es más que evidente que no existe ninguna atadura para imprimir dinero sin respaldo, lo cierto es que se pretende atenuar la inyección de pesos y más aún luego de las últimas maniobras lanzadas.

El Banco Central debió desembolsar girar al Tesoro un monto por $688.000 millones en concepto de “adelantos transitorios” para comprar los DEGs y yuanes con los cuales se efectuó el último pago de vencimientos al FMI, por un valor equivalente a los US$ 2.700 millones. Se alcanzó el récord nominal más grande de la historia en giros directos hacia el Tesoro.

LOS BONOS DE HACE 22 AÑOS

En agosto de 2002, el gobierno formoseño tomó la decisión de lanzar los Bocanfor para poner fin a las demoras registradas en el pago de los haberes al personal de la administración pública provincial y ajustarse a las pautas acordadas con la Nación con el propósito de alcanzar el déficit cero.

El anuncio lo formuló el ministro de Economía de la época, Ricardo Cabrera (hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia), al anunciar que los certificados de cancelación de deudas serán colocados a partir de una emisión de 50 millones de pesos en planchas de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos, impresa en la Casa de Moneda de la Nación con todas las garantías de seguridad pertinentes.

Primeramente se los destinaría para atender la masa salarial de julio de ese año de los agentes estatales en actividad y jubilados, evitándose que el peso del esfuerzo caiga sobre los que menos tienen aunque por lo menos por este mes no habrá recortes en los haberes.

“Quienes ganan hasta 500 pesos mensuales en bruto cobrarán todos sus haberes en pesos y los sueldos superiores a esa cifra serán liquidados en un 70 por ciento en pesos y en un 30 por ciento con los Bocanfor”, anunció el funcionario, entonces.