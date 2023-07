Olivera: “A los peronistas les pasa hoy lo mismo que a nosotros en 2015, cuando nos pusieron a Macri”

“Hoy no hay doctrinas, ni en el Peronismo ni en mi partido”, aseguró. “Los que votan al radicalismo, ¿qué cosa están buscando?”, interrogó. A esta altura, Olivera ensayó una respuesta, la suya, para respaldar la posición que tiene sobre ese asunto. “En Formosa tenemos a dos legisladores nacionales que se apropiaron de la UCR; sólo buscan la reelección para mantener un lugar que les proporciona dinero, status social y político, y posiblemente algunos negocios”, dijo. “Ni Naidenoff ni Buryaile están interesados en ser gobierno, consiguieron un lugar institucional, y desde ahí se hicieron fuertes apelando a una corta legión de seguidores que mantiene con cargos públicos, y, algunos dinerillos que pueden repartir, fruto de los fondos que manejan”, amplió. “Son funcionales a Gildo”, redondeó.

“Es la misma estrategia del Peronismo que dice encarnar el gobernador Insfran en Formosa; se mantiene gracias a los fondos que controla y que distribuye con astucia, aunque en este caso con mucha más amplitud”, opinó.

“A nivel nacional, la candidatura de Massa supone hacerle tragar un pesado sapo a los peronistas; lo mismo nos ocurrió en 2015, cuando Macri encabezó la alianza que integró, bien de atrás, también el radicalismo. Era impensado votar a un hombre de este calibre político que siempre supuso el regreso del FMI, y opositor a las necesidades nacionales y populares; también nos tragamos ese sapo”, graficó.

“No puedo decir lo mismo de la fórmula que encarna Larreta, acompañado de Gerardo Morales; acá hay un cambio sustancial, no sólo por la presencia de un radical en la propuesta, sino porque el jefe de Gobierno porteño, supone a un hombre de diálogo y de mentalidad amplia”, consideró.

“No ocurre lo mismo con la otra propuesta opositora, donde una conocida antiradical, con un oscuro pasado peronista y montonero, casi la extrema izquierda, pretende arriarnos con un discurso desestabilizador que ya probó no servir para un país que reclama soluciones pacíficas y conciliadoras”, sostuvo.

“La UCR de Formosa atraviesa la crisis más profunda de su historia; objetivos personalistas se apoderaron de su bandera, y sólo usan el sello partidario para ejecutar sus recetas; no les importa la gente ni sus problemas. Por eso pregunto: ¿A quién votará el pueblo radical, en estas PASO?”, lanzó.

“¿A quién votamos?; ¿a un partido o a un hombre?; ¿a ideales filosóficos o al candidato que asegura un cargo, dinero, o algún tipo de beneficio económico”?, cuestionó.

“La respuesta ideal es votar al dirigente que encarna la filosofía política que adherimos; pero si en tantos años nada de eso ocurre, la única respuesta es apoyar al hombre que muestra coherencia, compromiso y lealtad a sus ideales, más allá del sello que lo identifica, aunque estos sean más humanos que políticos”, reflexionó.