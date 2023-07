Ministro paraguayo propuso una “muralla” con Argentina” para repeler el contrabando

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Luis Castiglioni, manifestó su intención de levantar una barrera física en la frontera con Argentina, para “evitar” el ingreso de productos de contrabando que afectan a la producción de su país. Oscar Domingo Peppo, embajador de Argentina en Paraguay respondió a sus comentarios y dijo que sus dichos “contradicen los principios de hermandad” entre países.

En una entrevista con una radio local, el funcionario dijo que el contrabando es un problema grave que genera una competencia desleal y perjudica a los sectores productivos del país. Por eso, afirmó que se necesita una solución integral que involucre a las autoridades aduaneras, migratorias, policiales y militares: una muralla entre Argentina y Paraguay. «Yo soy partidario de construir una muralla en la frontera con Argentina, porque es la única forma de controlar el contrabando. No podemos seguir permitiendo que entren mercaderías de forma ilegal y que se vendan en nuestros mercados a precios irrisorios», expresó el ministro.

Castiglioni señaló que la barrera tendría un costo elevado, pero que se podría financiar con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), que tiene como objetivo reducir las asimetrías entre los países miembros del bloque.

“A mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con Argentina, como el señor (Donald) Trump había propuesto en ocasión de su presidencia, levantar una muralla en la frontera con México, ante la impotencia que tenía del paso de los migrantes ilegales”, expresó el ministro. Castiglioni aseguró que la construcción de la barrera “no afectaría” las relaciones comerciales ni diplomáticas con Argentina, sino que “fortalecería el comercio legal y transparente entre ambos países”.

El ministro de Paraguay reconoció que la medida podría generar resistencias y críticas de algunos sectores, pero sostuvo que es necesario defender los intereses nacionales y proteger a los productores paraguayos.

«Tenemos que ser valientes y decididos para enfrentar este flagelo que nos está haciendo mucho daño», concluyó. Castiglioni expresó su deseo de cerrar todos los pasos fronterizos con Argentina. Divisiones con Argentina:

LA RESPUESTA DE PEPPO

“Fueron declaraciones desafortunadas y no hubo rectificación ni aclaración sobre las mismas”, comenzó el embajador. Además, dijo que implican una “gran contradicción”. “Yo recuerdo cuando estábamos en pandemia y la frontera estaba cerrada, una gran movilización en Paraguay -no solo de la sociedad, sino también del gobierno paraguayo- gestionó en todos los niveles la apertura de la frontera. Ahora que están abiertas, quieren crear un muro para cerrar. No se entiende que es lo que se quiso decir y espero su rectificación”, enfatizó Peppo.

Asimismo, se mostró sorprendido por los dichos del ministro de Industria y Comercio paraguayo y dijo que esa postura no respeta la hermandad entre países. “La verdad que lo conozco al ministro Castiglioni, hicimos varios trabajos y gestiones en forma conjunta, sobre todo lo relacionado a trabajos de integración. En todas las zonas fronterizas hubo grandes movilizaciones que llegaron a los altos niveles de cancillería para que se abran las fronteras. Por eso, esto la verdad me sorprendió plenamente, porque no se condice con los principios que llevamos adelante en la hermandad de los países latinoamericanos y lo que se plantea como Mercosur”.

Sobre la situación de contrabando que mencionó Castiglioni, Peppo aseguró que “es complejo por la gran demanda de cruces que existe. En su gran mayoría son ciudadanos paraguayos que vienen a Argentina -y, en reiterados casos, varias veces al día-. Además, la carga estática volvió a estar presente (algo no aconsejable por Vialidad Nacional)”.

En ese sentido, expresó que para encontrar soluciones “hay que organizar la cuestión” para poder generar “seguridad y rapidez en el paso de las personas que hacen de un lado hacia el otro”.

En relación a los avances de gestión para evitar el contrabando, aclaró que hubo reuniones en la propia frontera, en los centros integrados del lado argentino y paraguayo. “La verdad que el volumen es muy alto y eso impacta fuertemente y físicamente”, señaló.