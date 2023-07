LA TRAICION SE HA NATURALIZADO EN LA OPOSICIÓN LOCAL

Es una clara muestra de la precariedad intelectual, y de la ausencia de compromiso para desarrollar una actividad donde la seriedad y la convicción son determinantes, entre politiquillos que se creen serios y responsables.

Son los mismo que creen que la mudanza no alterara el supuesto ascenso de la carrera; grosero error, la sociedad no perdona este tipo de alteraciones.

El enorme salto que acaba de dar el concejal Marcelo “Pepe Guapo” Ocampo, abandonando el espacio de Gabriela Neme, para mezclarse con el grupo que encabeza Luis Naidenoff, es una muestra clara de cómo se puede borrar de un plumazo una determinada línea de pensamiento, sin que medien razones de fuste; sólo un malentendido discursivo, la ausencia de tolerancia humana, o los recurrentes malentendidos dinerarios son razones suficientes para pegar el portazo. En el medio queda blanqueado el más frecuente objetivo que muchos tienen para militar en política: el económico.

Y no es que un espacio esté desviado, y los demás bien encaminados; no pasa por ahí. Pasa por tener un pensamiento, defenderlo, protegerlo y ser leal a él, porque, en definitiva, el liderazgo se genera porque existe una delgada línea discursiva que atrae o rechaza ciudadanos, ávidos de transitar un determinado camino.