Encuestas presidenciales: sondeo arroja leve ventaja de JxC, e indecisos en 20%

Según la reciente Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, publicada este lunes y la última antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Juntos por el Cambio lidera en intención de voto con el 23%, seguido por Unión por la Patria (19%) y La Libertad Avanza (12%).

No obstante, uno de los datos más llamativos es el importante porcentaje de indecisos: la encuesta señala que el 21% aún no sabe a quién va a votar el próximo 13 de agosto. El 7% prefiere no responder, el 5% no iría a votar y otro 5% lo haría en blanco.

De esta forma, se recorren los últimos días rumbo a las PASO con un alto nivel de incertidumbre. Esto se ha reflejado en algunas de las últimas elecciones provinciales, en las cuales las encuestas han estado lejos del resultado y en las cuales los “indecisos” jugaron un rol definitorio.

Ese nivel de indecisos se puede reflejar en otras de las preguntas de la encuesta basada en 1003 casos y realizada entre el 12 y el 21 de Julio (entrevistas por internet con un error muestral +/-3,16%): el 77% considera que las cosas están peor que hace un año y el 48% considera que las cosas empeorarán de acá a un año.

La intención de voto de las principales fuerzas se ha ido modificando con el correr de los meses. Respecto a junio, en julio Juntos por el Cambio creció dos puntos porcentuales, Unión por la Patria creció tres puntos y La Libertad Avanza cayó dos puntos.

Dentro de las internas, en distintos escenarios planteados por la encuesta, Patricia Bullrich ganaría las PASO en Juntos por el Cambio sobre Horacio Rodríguez Larreta. Sergio Massa estaría cerca de triplicar los votos de Juan Grabois. Junto a Massa, Javier Milei estaría entre los precandidatos más votados por detrás de Bullrich.

Pensando en octubre, la encuestadora plantea un escenario con Larreta como candidata de Juntos por el Cambio: en esa pregunta el candidato más votado sería Massa y habría un empate entre Rodríguez Larreta y Milei.

Si la vencedora de la interna fuese Bullrich, sería ella la precandidata más votada en octubre y se iría a un balotaje con Massa.

Entre otro de los datos recabados por la UdeSA, el 11% de los votantes serían “estratégicos”. Es decir, que cambiarían su voto entre las PASO y octubre y votarían coaliciones diferentes.