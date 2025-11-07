El panorama de Amazon Prime Video: Costos en Argentina y lo más destacado de su catálogo

Amazon Prime Video continúa consolidándose como una de las principales opciones de entretenimiento por streaming. Con una oferta que incluye series clásicas aclamadas y un extenso listado de películas de alto puntaje, los usuarios evalúan tanto el contenido como el costo mensual del servicio, un factor clave en la economía actual.

El costo de la suscripción en Argentina

Mes a mes, los clientes de Amazon Prime Video se mantienen atentos al valor que deberán abonar por el servicio. Según la información oficial de la plataforma, el monto de la suscripción se mantiene sin cambios respecto al mes anterior, cuando había registrado un fuerte incremento del 120%.

De esta manera, el precio base de la suscripción se sitúa en $3499. Sin embargo, este no es el valor final. Al aplicar la carga impositiva correspondiente, el costo que llega al consumidor asciende a $5633,39. Es fundamental recordar que para calcular este valor se debe sumar el 8% del impuesto PAIS, el 21% de IVA y el 30% de percepción de Ganancias. Aunque el servicio se factura en pesos, la cotización del dólar oficial sigue influyendo en el gasto final de este servicio.

Series icónicas que siguen atrayendo al público

Más allá del precio, el catálogo sigue siendo el principal atractivo. La plataforma ofrece series completas que se convirtieron en clásicos modernos. Entre ellas se destaca The Office (2005-2013), la aclamada comedia en formato de falso documental que sigue el día a día en la empresa papelera Dunder Mifflin, liderada por el particular Michael Scott.

Para los amantes del drama, Mad Men (2007-2015) ofrece una mirada a la competitiva agencia de publicidad Sterling Cooper en Nueva York durante los años 60, centrada en el enigmático Don Draper. A su vez, Sherlock (2010-2017) presenta una versión contemporánea de las historias de Sir Arthur Conan Doyle, con el Dr. John Watson, veterano de la guerra de Afganistán, como compañero de piso del brillante detective.

Las 100 mejores películas según Rotten Tomatoes

En el ámbito cinematográfico, el sitio especializado Rotten Tomatoes ha publicado su guía de “Las 100 mejores películas en Prime Video” para noviembre de 2025. Este listado utiliza el “Tomatometer” para clasificar las producciones, destacando aquellas que han logrado la certificación “Certified Fresh” (Fresco Certificado), lo que garantiza una alta valoración sostenida por parte de la crítica especializada.

Un vistazo al top 10 del ranking

El listado es una mezcla de clásicos indiscutidos y éxitos contemporáneos. El primer puesto lo ocupa 12 Angry Men (1957), el icónico drama judicial de Sidney Lumet. Le siguen el documental Man on Wire (2008) y el thriller Blow the Man Down (2019).

El top 10 se completa con títulos de gran peso como la comedia romántica The Big Sick (2017), el drama ganador del Oscar Good Will Hunting (1997), la película de investigación periodística Spotlight (2015), el misterio Knives Out (2019) y el drama Sound of Metal (2019), entre otras.