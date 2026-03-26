Nuevas movidas financieras: entre el apoyo social y el crédito corporativo

El tablero económico se mueve rápido y las opciones para financiarse o recibir una mano con los gastos siguen cambiando permanentemente. Por un lado, vemos programas de asistencia que se modernizan para llegar a más hogares y, por el otro, el mercado corporativo lanza tarjetas nuevas para captar a los negocios que buscan sacarle jugo a sus consumos. Repasamos las últimas novedades que cruzan desde el empujón económico para familias hasta las grandes ligas de los gastos empresariales.

El nuevo esquema de la Tarjeta Rosa en Guanajuato

Guanajuato acaba de habilitar una nueva etapa para anotarse en la Tarjeta Rosa. La idea de fondo es ampliar el padrón de mujeres que reciben este beneficio en México y permitirles cobrar un apoyo de hasta 6000 pesos. Lo interesante de esta vuelta es que el registro pasó al formato digital. Mudando el trámite a la pantalla del celular buscan terminar con las filas interminables, acelerar los tiempos y achicar el margen de error con los papeles. El nuevo plástico, en definitiva, va a hacer mucho más ágil el depósito de la plata para las beneficiarias.

Qué piden para anotarte

Si querés acceder a este beneficio, tenés que cumplir algunas condiciones y tener los documentos listos en el teléfono con buena calidad de imagen. Te van a pedir que tengas entre 25 y 45 años, que seas mamá y que presentes tu credencial del INE al día. Además, necesitás un comprobante de domicilio, tu partida de nacimiento digital certificada (la que viene con el código QR), tu número de CURP y los datos de tu hijo, incluyendo su nombre y su propia CURP. Ojo con las fotos que le saques a los papeles. Tienen que estar nítidas, bien iluminadas y sin sombras raras, porque la aplicación revisa y valida todo de forma automática.

El paso a paso desde el celular

Hacer el trámite no es ninguna ciencia. Primero bajate la aplicación oficial del gobierno, que está disponible tanto para Android en Google Play como para iOS en la App Store. Entrás, tocás la opción que dice “Empieza tu registro 2026” y, después de leer y aceptar las condiciones, subís la foto de tu INE chequeando que los datos se lean bien.

Ahí el sistema te va a pedir tu número de teléfono para mandarte por SMS un código de verificación de seis números. Lo cargás en la app para poder seguir adelante. Después, la aplicación te va a pedir que te saques una foto de la cara siguiendo sus instrucciones. Ingresás tu código postal, subís la imagen del comprobante de domicilio y cargás la información de tu hijo junto con la foto de su partida de nacimiento.

Dejás un mail de contacto, revisás que no haya ningún error de tipeo y guardás todo. El último paso es sacar el turno para ir en persona. El calendario de la app te va a mostrar los horarios libres en verde y los que ya no están disponibles en rojo. Elegí el que mejor te quede, guardá el código de tu cita y acordate de llevar todos los documentos ese día para no tener trabas.

La nueva apuesta corporativa de American Express

Mientras algunas mujeres buscan organizarse con este ingreso extra para el día a día o para potenciar un emprendimiento propio, el mercado financiero también mueve sus fichas para quienes ya tienen una empresa consolidada y manejan otros volúmenes de plata. American Express acaba de agrandar su catálogo lanzando la tarjeta Graphite Business Cash Unlimited.

A primera vista parece una opción fuerte para los dueños de negocios que buscan hacerla fácil con las recompensas, ya que te devuelve un mínimo del 2% en compras elegibles y un 5% si sacás vuelos u hoteles prepagos a través de American Express Travel. El problema aparece cuando mirás el costo de mantenimiento. Te cobran una cuota anual bastante salada de 295 dólares, y la realidad es que el plástico se queda corto en beneficios directos que justifiquen desembolsar esa plata.

Para que te des una idea de los números, vas a tener que gastar 14.750 dólares al año para que ese 2% de reintegro te cubra el costo de renovación. A eso sumale que te cobran 95 dólares anuales por el paquete de las primeras cinco tarjetas para empleados, y otros 95 por cada adicional extra.

Eso sí, salieron a la cancha con una promoción de bienvenida enorme de 1500 dólares de reintegro (en formato de Reward Dollars) si llegás a gastar 50.000 dólares en los primeros seis meses. Otro de los ganchos que tiene es la posibilidad de conseguir hasta 2400 dólares en créditos para cubrir cargos de One AP, su plataforma de automatización de cuentas por pagar. El detalle es que para que te den ese crédito tenés que gastar 250.000 dólares en el año calendario en curso.

Alternativas que rinden más

Si tu empresa ya maneja ese nivel de gastos y te sirve el ecosistema de One AP, quizás te convenga apuntar directamente a la Business Platinum Card de American Express. Pidiéndote el mismo piso de consumo de 250.000 dólares, te da exactamente el mismo crédito para cuentas por pagar, pero le suma 1200 dólares en reintegros para pasajes comprados en su portal de viajes. Todo esto viene acompañado de miles de dólares en otros beneficios anuales que incluyen créditos para hoteles, servicios para empresas y el acceso a los salones VIP de los aeropuertos.

Darle una tarjeta Platinum a un empleado te sale 400 dólares por año, pero podés esquivar ese gasto pidiendo las tarjetas de gastos básicos que no tienen costo de renovación. Obviamente vienen sin todos los lujos, pero te permiten sumar hasta 99 empleados a la cuenta principal.

Opciones más amigables en el mercado

Si los servicios corporativos de Amex no te terminan de cerrar, la Spark Cash Plus de Capital One tiene una propuesta mucho más terrenal. Te cobra un mantenimiento anual de 150 dólares y mantiene la misma lógica: 5% de reintegro en hoteles y alquileres de autos mediante su propia plataforma de viajes y 2% para todo el resto. A los que tienen un nivel de gasto altísimo les tira varios centros. Te dan un bono de 2000 dólares por gastar 30.000 en los primeros tres meses, y te suman otros 2000 dólares por cada 500.000 que gastes en el primer año. Incluso te devuelven el costo anual de la tarjeta si pasás la barrera de los 150.000 dólares gastados en un año.

Ahora, si lidiar con cargos de renovación te genera estrés y preferís algo sin vueltas, la Signify Business Cash de Wells Fargo es una salida súper limpia. No tiene costo anual de mantenimiento, te sigue dando el 2% de reintegro en todas tus compras y ofrece una tasa de interés introductoria. Te regalan 500 dólares de bienvenida con solo gastar 5000 en los primeros tres meses.

El objetivo de repasar estas opciones es brindar un periodismo de servicio de calidad. Analizar la letra chica de los productos financieros permite que los consumidores y emprendedores tomen decisiones con información real y no a ciegas. Aunque algunos enlaces puedan generar comisiones por afiliados, la evaluación de estos productos se hace con un estándar ético riguroso y sin presión del área comercial.