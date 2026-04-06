Google sacude el mercado con Nano Banana y despeja dudas sobre la privacidad en Gmail

A mediados de abril de 2026, Google volvió a patear el tablero con el lanzamiento de su nuevo y revolucionario generador de imágenes, apodado Nano Banana. La herramienta, que ya está integrada directamente en el ecosistema Gemini, promete transformar por completo la manera en que creamos y retocamos contenido visual. Lo más llamativo es que permite hacer ediciones súper complejas con solo tirar un par de líneas de texto, sin que tengas que ser un experto en Photoshop o tener años de diseño encima.

Cómo exprimir al máximo el potencial de Nano Banana

Usar esta tecnología, cuyo nombre técnico es Gemini Flash 2.5, es bastante intuitivo y, por ahora, gratuito para quienes ya usan Gemini. El proceso es simple: entrás a la plataforma (ya sea desde la web o con el celu), cargás la foto que querés intervenir y le explicás a la IA qué cambios tenés en mente. En un parpadeo, el sistema procesa la información y te devuelve una versión modificada, lista para descargar.

Para que los resultados no sean un fiasco, hay un par de trucos que vienen bien. Lo principal es ser bien detallista en las descripciones; mientras más info le des, más cerca va a estar del resultado que buscás. Podés pedirle que cambie los colores, que agregue efectos de iluminación o incluso que aplique filtros específicos, como sepia o blanco y negro. Un ejemplo claro de su potencia se ve cuando le pedís cosas locas: a la foto de un futbolista, por ejemplo, Nano Banana le puede clavar una tribuna llena de gente y nieve cayendo en un segundo, manteniendo siempre la coherencia visual y los rasgos de las personas.

Costos y accesibilidad para todos los gustos

Si sos un usuario común, podés usar Nano Banana gratis, aunque tené en cuenta que hay un tope de uso diario. Ahora, para el lado de las empresas o los desarrolladores que quieran meter esta potencia en sus propios productos a través de la API de Google, la cosa cambia: el costo ronda los 0,03 dólares por imagen. Lo que realmente marca la diferencia con otras herramientas de IA es que acá tenés todo en un mismo lugar, combinando texto e imagen sin vueltas.

El fantasma de la privacidad: ¿Google lee tus mails para entrenar su IA?

Mientras muchos celebran estos avances, volvió a reflotar una historia que se hizo viral el año pasado y que hoy, en pleno 2026, sigue haciendo ruido. El rumor decía que Gmail había metido a todos sus usuarios, sin avisar, en un programa para entrenar a su inteligencia artificial usando correos privados y archivos adjuntos.

La verdad es que, si bien la versión más alarmista no es cierta, hay un trasfondo que merece que le prestes un poco de atención. Todo el lío se armó en noviembre de 2025, cuando una firma de ciberseguridad sugirió que las “Funciones inteligentes” de Gmail se estaban usando para este fin. Google salió rápido a cruzar estos reportes, aclarando que el contenido de los correos no se usa para entrenar a Gemini. Al final, resultó ser un malentendido provocado por un cambio en la redacción y ubicación de los ajustes de privacidad, algo que hasta el sitio Snopes confirmó tras investigar el caso.

La realidad detrás del escaneo de mensajes

Ahora, no nos engañemos: Gmail lee tus correos y lo hace desde hace años. Es como cuando contratás a un contador; para que te liquide los impuestos, tiene que ver tus números. En este caso, el sistema escanea los mensajes para que funcionen el filtro de spam, el corrector ortográfico y las respuestas inteligentes. Son funciones que usamos todos los días y que nos facilitan la vida.

El tema no es si Google lee o no, sino si te sentís cómodo con el uso de esos datos. El problema real es que los controles de privacidad suelen ser un laberinto. A veces, algunos usuarios se encuentran con funciones activadas que ellos mismos habían dado de baja. Por eso, no viene mal pegarle una mirada a la configuración: en la pestaña “General” de Gmail, buscá la sección de “Funciones inteligentes” y desactivá lo que no te convenza. Al final del día, la tecnología avanza a pasos agigantados, pero la última palabra sobre tu información la tenés que tener vos.