La doble cara de la inteligencia artificial: entre el delirio viral y la crisis del empleo joven

Hoy en día, la inteligencia artificial atraviesa la vida de los más jóvenes de formas casi opuestas. Por un lado, es la herramienta detrás de las tendencias más bizarras de internet; por el otro, se está convirtiendo en una amenaza real para su futuro laboral. Desde hace un par de semanas, las redes sociales están inundadas por una movida insólita que nadie puede dejar de mirar: el “brainrot italiano”. Esta ola de videos y memes armados con inteligencia artificial ya copó plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, colándose de lleno en las charlas de los pibes e incluso de gente más grande. Básicamente, es una mezcla rarísima de humor surrealista, animales bizarros haciendo cosas incomprensibles y audios en italiano que parecen salidos de una pesadilla caótica. Un simple clip fue el que prendió la mecha de toda esta locura colectiva, dándole vida a personajes absurdos como cocodrilos con cabeza de avión o chimpancés disfrazados de banana.

El negocio detrás del caos digital

El término “brainrot” no salió de la nada. De hecho, fue elegido como la palabra del año en 2024 para describir esa quemazón mental que te da después de consumir contenido inútil y repetitivo de forma constante. La variante italiana encaja perfecto en esta descripción, sumergiendo a los usuarios en un universo digital totalmente delirante. El tema es que ya dejó de ser un meme aislado para transformarse en un fenómeno global sin fronteras. Se armó una verdadera mitología colectiva donde usuarios de todos lados no solo consumen, sino que participan inventando historias y rivalidades nuevas. Hasta las grandes marcas internacionales se subieron al tren para enganchar al público joven, impulsando desde campañas publicitarias absurdas hasta la creación de criptomonedas meme. Todo este boom de imágenes generadas por IA fue tan masivo que llegó a derretir los servidores de plataformas como ChatGPT. Obviamente, el fenómeno no zafó de la polémica. Hubo quejas porque algunos audios originales, como el famoso grito de “La polizía noooo”, sonaron a blasfemia o falta de sensibilidad para varios usuarios, sumado a que algunos personajes fueron muy criticados por bajar línea con mensajes violentos o bastante cuestionables.

El golpe al mercado laboral

Mientras los adolescentes se ríen de estos delirios generados por algoritmos, esa misma tecnología les está complicando bastante el panorama en la vida real. La inteligencia artificial está transformando el mercado de trabajo a pasos agigantados, y los que recién arrancan se están llevando la peor parte. Los jóvenes y los recién graduados ya venían remando en un escenario laboral bastante congelado, y todo indica que la IA va a empeorar las cosas. Para entender la magnitud de la situación, basta con mirar algunos datos duros de Estados Unidos. Un informe reciente de la Virginia Chamber Foundation advierte que cerca de un millón y medio de puestos de trabajo en el estado de Virginia podrían verse afectados por esta tecnología en los próximos años. Ojo, esto no significa que esos empleos vayan a desaparecer de un día para el otro. Lo que va a pasar es que muchas de las tareas se van a automatizar o complementar, lo que a la larga se traduce en menos contrataciones a futuro.

Los jóvenes en la mira de la automatización

Profesiones como desarrolladores de software, gerentes, representantes de atención al cliente y vendedores de comercio están en la primera línea de riesgo. El problema de fondo es que las tareas iniciales, las típicas que le asignan a un junior cuando entra a una empresa, son exactamente las más fáciles de automatizar con IA. En la zona de Richmond, unos 240.000 empleos están expuestos a este avance, lo que representa más del 34% del total de trabajos en la región, ubicándola solo por detrás del norte de Virginia. De ese número, más de 77.000 puestos corresponden a trabajadores jóvenes de entre 21 y 35 años. A nivel estatal, la cifra es todavía más alarmante: medio millón de empleos ocupados por jóvenes están en la cuerda floja.

El nuevo perfil que buscan las empresas

La tendencia ya se sintió con fuerza en los últimos años. Otro estudio de la Greater Washington Partnership, enfocado en el sector tecnológico del corredor entre Baltimore y Richmond, mostró cómo la inteligencia artificial ya estuvo borrando del mapa los roles para principiantes. Entre 2022 y 2025, las ofertas de trabajo para puestos de entrada en áreas como finanzas, ciencia de datos y otros rubros informáticos se desplomaron entre un 45% y un 54%. Si miramos los puestos senior en esos mismos campos, la caída fue mínima, rondando apenas entre un 4% y un 28%. Todo esto deja una lectura muy clara sobre el cambio de paradigma. Más allá de saber programar o manejar un software específico, los empleadores ahora priorizan candidatos que sepan interactuar con la inteligencia artificial, pero que además aporten habilidades blandas que la máquina no tiene, como una comunicación efectiva y un pensamiento crítico y creativo.