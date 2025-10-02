La doble cara de Microsoft: una millonaria apuesta por la IA y un aumento de precios que sacude a la comunidad gamer

Microsoft está realizando movimientos estratégicos a gran escala que redefinen su futuro. Por un lado, la compañía está invirtiendo miles de millones de dólares para asegurarse el liderazgo en el campo de la inteligencia artificial. Por otro, está implementando un significativo aumento de precios en su popular servicio de videojuegos, Xbox Game Pass, una medida que generó un fuerte descontento entre sus usuarios.

Una inversión de 33.000 millones de dólares para dominar la IA

En una jugada decisiva para no quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial, Microsoft Corp. ha comprometido más de 33.000 millones de dólares en acuerdos con las llamadas “neoclubes”, una nueva generación de proveedores de infraestructura especializados en computación para IA. El objetivo es claro: hacer frente a la escasez de capacidad en los centros de datos y asegurar la potencia de cálculo necesaria para sus proyectos.

Uno de los acuerdos más importantes es con la empresa Nebius Group NV, valuado en hasta 19.400 millones de dólares. Según fuentes cercanas a la operación, este pacto le dará a Microsoft acceso a más de 100.000 de los más recientes chips GB300 de Nvidia. Esta estrategia permite a Microsoft liberar sus propios centros de datos para ofrecer servicios de IA a sus clientes corporativos, un negocio sumamente lucrativo, mientras utiliza la infraestructura de socios como Nebius, CoreWeave y Lambda para sus desarrollos internos, incluyendo los modelos de lenguaje a gran escala y su asistente de IA para consumidores.

“Estamos en una carrera por acaparar todo el territorio posible en el espacio de la IA”, declaró Scott Guthrie, el ejecutivo que lidera la división de la nube en Microsoft. “Tomamos la decisión de no querer estar limitados por la capacidad”. De hecho, los primeros modelos de IA desarrollados bajo la dirección de Mustafa Suleyman, jefe de IA para consumidores, fueron entrenados en un centro de datos de CoreWeave, demostrando que esta estrategia ya está en marcha.

El tarifazo de Xbox Game Pass que enfurece a los jugadores

Mientras la compañía invierte miles de millones en la nube, sus usuarios de la división de videojuegos enfrentan una nueva realidad en sus bolsillos. Microsoft anunció un sorpresivo y considerable aumento en el precio de Xbox Game Pass Ultimate, que en Estados Unidos saltó un 50%, pasando de $19,99 a $29,99 dólares mensuales. Este incremento representa un costo adicional de 120 dólares al año por usuario.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar: una ola de enojo, cancelaciones masivas y usuarios que intentaban acumular meses de suscripción al precio antiguo antes de que se aplicara el cambio. Una encuesta realizada por el medio especializado IGN a 10.000 lectores reveló que el 45% ya no está interesado en suscribirse a Game Pass, mientras que poco menos del 30% planea mantener su suscripción a Ultimate a pesar del aumento.

La justificación de Microsoft y los nuevos beneficios

Para justificar el aumento, Microsoft argumenta una mejora sustancial en el servicio. La compañía promete aumentar a 75 la cantidad de lanzamientos “día uno” por año y ha incorporado por primera vez los servicios de Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics al plan Ultimate. Además, se incluyen mejoras en la calidad de streaming de Xbox Cloud Gaming, que oficialmente ha salido de su fase beta para ofrecer una experiencia más fluida.

A partir del 18 de noviembre, la suscripción a Fortnite Crew (valuada en $11,99 mensuales) estará incluida, otorgando acceso al Pase de Batalla de Fortnite y 1.000 V-Bucks cada mes. Por su parte, Ubisoft+ Classics (con un valor de $7,99 mensuales) ya forma parte del paquete.

La nueva estructura de precios, que entró en vigencia el 1 de octubre para nuevos suscriptores y se aplicará el 4 de noviembre para los actuales, queda de la siguiente manera:

Xbox Game Pass Ultimate: $29,99 (antes $19,99)

Xbox Game Pass Premium: $14,99

Xbox Game Pass Essential: $9,99

PC Game Pass: $16,49 (antes $11,99)

A pesar de los agregados, como la reciente inclusión de más de 45 juegos nuevos, entre ellos Hogwarts Legacy, muchos usuarios sienten que el aumento es desmedido. En foros y comentarios, los jugadores hacen números. Un usuario llamado Hertzwin señaló que el nuevo costo anual de $360 dólares equivale a comprar cinco juegos de estreno a precio completo, poniendo en duda si el valor del servicio sigue siendo tan atractivo como antes.