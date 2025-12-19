La nueva era de la conectividad en IA: ChatGPT lanza su directorio de aplicaciones e integra servicios masivos

OpenAI ha dado un paso decisivo en la evolución de su chatbot con el lanzamiento de la beta de “Apps”, un directorio de aplicaciones que permite a los usuarios conectar sus servicios favoritos sin necesidad de abandonar la plataforma. La premisa fundamental es que, de ahora en adelante, la inteligencia artificial no solo servirá para conversar o generar texto, sino que podrá sugerir herramientas externas o permitir el acceso directo a ellas mediante el comando “@” durante una charla. Esta integración busca que el contexto de la conversación se traduzca en acciones concretas en el mundo real.

Experiencias nativas y nuevas oportunidades para desarrolladores

Según explicó la compañía en su anuncio, estas aplicaciones extienden las capacidades de ChatGPT aportando nuevo contexto y habilitando acciones como hacer las compras del supermercado, convertir un borrador en una presentación de diapositivas o buscar un departamento. Un dato interesante surgido de las pruebas es la flexibilidad de estas herramientas: por ejemplo, al conectar Adobe Photoshop, el usuario puede utilizar funciones de edición de imagen incluso si no posee una cuenta activa en ese software.

Para la comunidad de programadores, esto abre un abanico de posibilidades. A través del Apps SDK, que ya se encuentra en fase beta, los desarrolladores pueden construir experiencias nativas de chat. Si bien algunos analistas se han apresurado a llamar a esto una “App Store” de ChatGPT, por el momento funciona más como un directorio. No obstante, en su visión a futuro, OpenAI deslizó que esta herramienta podría eventualmente ampliar las formas en que los creadores llegan a los usuarios y monetizan su trabajo.

La batalla por el delivery y las compras cotidianas

Uno de los sectores que más rápido ha reaccionado a esta novedad es el de las compras y el delivery. DoorDash presentó su aplicación dentro de ChatGPT apenas una semana después del debut de Instacart, marcando una competencia clara por el usuario que busca resolver sus comidas con IA. La integración permite que el chatbot utilice su red nacional de supermercados para convertir recetas e ideas de comidas directamente en pedidos que pueden llegar a domicilio en menos de una hora.

Andy Fang, cofundador de DoorDash, destacó que la inteligencia artificial está desbloqueando una experiencia de búsqueda y descubrimiento “totalmente nueva, dinámica y personalizada”. Por su parte, Nick Turley, responsable de ChatGPT, señaló que esta asociación es otro paso para conectar la IA con servicios del mundo real, ahorrando tiempo y esfuerzo a la gente. Mientras que la herramienta de Instacart ya está disponible completamente en web y escritorio —con un despliegue próximo en móviles—, la de DoorDash se encuentra activa para usuarios selectos y llegará a iOS y Android en las próximas semanas.

Música, turismo y consumo: los otros gigantes que se suman

Más allá de la comida, el directorio inicial —que se puede consultar en chatgpt .com /apps — incluye nombres de peso en diversas industrias. En el ámbito musical, tanto Spotify como Apple Music proponen una dinámica similar: el usuario charla con ChatGPT y este se encarga de reproducir la música adecuada para una cena, una sesión de entrenamiento o el estado de ánimo que corresponda.

El sector turístico también tiene una presencia fuerte. Si uno está planeando vacaciones, puede gestionar reservas directamente en la plataforma a través de Tripadvisor, Expedia y Booking.com. En cuanto al mercado inmobiliario, Zillow se integra para facilitar la búsqueda de vivienda, permitiendo ver fotos y agendar visitas sin salir del chat. Finalmente, el retail hace su aparición con Target, lo que podría resultar tentador para los compradores impulsivos, ya que si la IA recomienda un producto, este se puede adquirir de inmediato a través de la cadena de tiendas.

Queda por ver cómo será la experiencia de integración para los usuarios a medida que más aplicaciones importantes se sumen al ecosistema y si esto logrará convertirse en una parte esencial de su vida diaria.