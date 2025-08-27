Nintendo reestructura una subsidiaria y desata las especulaciones sobre una película de Kirby

Nintendo anunció un movimiento estratégico que sacudió a su comunidad de fanáticos: la reestructuración de la empresa Warpstar Inc., que a partir de ahora pasará a llamarse Nintendo Stars Inc. El objetivo de este cambio es crear una división dedicada a dar soporte a las producciones cinematográficas basadas en sus propiedades intelectuales y, posiblemente, expandirlas a otros formatos.

De Kirby a un universo expandido

Warpstar Inc., que originalmente se formó en 2001, se había convertido en una subsidiaria consolidada de Nintendo el 1 de abril de este mismo año. Históricamente, su principal responsabilidad era la gestión y expansión de la franquicia de Kirby, siendo muy conocida por haber producido el popular animé Kirby: Right Back at Ya!. Ahora, con su nueva identidad como Nintendo Stars Inc., sus responsabilidades se amplían notablemente. Según el comunicado oficial, la nueva empresa se encargará del merchandising, las licencias, los eventos en vivo y el desarrollo general de proyectos vinculados a las películas de Nintendo, entre “otros medios”.

¿Se viene la película de Kirby?

Aunque la reestructuración de subsidiarias es una práctica común para Nintendo, el momento y el contexto de esta decisión le dan un significado especial. Para los fanáticos, este movimiento es una clara señal de que una película del querido personaje rosa podría estar en camino. La principal pista que alimenta esta teoría es que, a pesar de que la nueva subsidiaria ampliará su enfoque hacia el cine, Nintendo confirmó que seguirá supervisando la franquicia de Kirby. Este detalle no pasó desapercibido, ya que Warpstar era la casa de Kirby por excelencia. Además, el comunicado reciente también confirma que Nintendo Stars Inc. es ahora propiedad total de la compañía japonesa, que adquirió la totalidad de las acciones en abril de 2025. Antes de este acuerdo, Warpstar Inc. era una empresa conjunta entre Nintendo y HAL Laboratory, el estudio desarrollador detrás de algunos de los juegos más aclamados de Kirby.

La expansión de Nintendo en la pantalla grande

Este cambio se enmarca en una estrategia mucho más amplia de Nintendo para conquistar Hollywood. El éxito rotundo de la película animada de The Super Mario Bros. Movie fue el puntapié inicial para que la compañía anunciara más adaptaciones de sus famosas franquicias. Actualmente, ya está confirmada una película live-action de The Legend of Zelda y se espera una secuela de la película de Mario para abril de 2026. A esto se le suman los fuertes rumores sobre una posible película de Donkey Kong, lo que alimenta aún más las esperanzas de los fans sobre una adaptación de Kirby. La idea de que Nintendo busca expandir sus IPs clave más allá de los videojuegos es cada vez más evidente, y para muchos, Kirby tiene un potencial enorme para triunfar en otros medios.

Habrá que ver si en los próximos días se confirma alguna de estas teorías. Sin embargo, conociendo el secretismo que caracteriza a Nintendo, es probable que los seguidores del héroe de Dream Land deban armarse de paciencia para tener noticias oficiales sobre su posible debut en la pantalla grande.