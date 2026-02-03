Trucos para transformar tu celular en un módem y las últimas novedades de Google para gestionar llamadas

Hoy en día, los celulares dejaron de ser simples dispositivos de comunicación para convertirse en herramientas multifuncionales. Una de las prestaciones más valoradas por los usuarios es la capacidad de “salvar” a un amigo o familiar que se quedó sin conexión. Los dispositivos móviles actuales permiten el envío de internet entre usuarios, y muchos equipos funcionan perfectamente como routers para crear una zona wifi utilizando los propios datos del plan. Existen varias formas de compartir esta conexión, ya sea pasando gigas directamente entre líneas o habilitando el teléfono como un punto de acceso.

El celular como router portátil

La opción más genérica y utilizada es la conocida como “zona wifi”, conexión mediante dispositivo móvil o hotspot. Básicamente, esta función permite que un smartphone comparta su conexión a internet —sostenida por su red de datos 4G o 5G— con otro usuario que se encuentre cerca. Según detallan desde el soporte de Google, es posible conectar hasta un máximo de 10 dispositivos simultáneamente mediante este sistema. Vale aclarar que esta característica funciona de manera nativa en equipos que corren Android 9 o versiones posteriores. Considerando que este software se lanzó en agosto de 2018, la gran mayoría de los teléfonos en circulación en Argentina ya cuentan con esta capacidad, aunque nunca está de más chequear si un modelo más antiguo mantiene la función activa.

Si bien la mayoría de los teléfonos Android permiten compartir datos vía wifi, Bluetooth o USB, es fundamental prestar atención a la letra chica del contrato. Algunos proveedores de telefonía celular pueden limitar la velocidad de la conexión cuando se usa el modo hotspot o incluso cobrar cargos adicionales por el uso de datos en esta modalidad. Por eso, siempre se recomienda verificar estas condiciones con la operadora antes de empezar a distribuir internet a mansalva.

Paso a paso para activar el Hotspot

Para quienes necesiten habilitar esta función rápidamente, el proceso en Android es bastante intuitivo. Primero, hay que deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desplegar el menú de acceso rápido. Allí se debe buscar y presionar el ícono de “Hotspot” o “Zona Wi-Fi”. Si el ícono no aparece a primera vista, suele ser necesario tocar el botón de editar (el lápiz o los tres puntos) en la parte inferior del panel y arrastrar la función a la configuración rápida.

Para que el otro usuario se conecte, simplemente debe abrir su lista de redes wifi disponibles, seleccionar el nombre del teléfono que comparte y escribir la contraseña que figura en los ajustes del dispositivo emisor. Si se prefiere una conexión abierta y sin claves —aunque es menos seguro—, se puede mantener presionado el ícono de Hotspot, ir a la sección de “Seguridad” y seleccionar “Ninguna”.

Cómo pasar gigas entre líneas: el caso de Personal

Más allá del hotspot, existe la alternativa de transferir capacidad de navegación directamente de una línea a otra, una opción muy útil para quienes se quedaron sin datos y no tienen wifi cerca. En Argentina, los clientes de Personal pueden gestionar esto a través de la app “Tienda Personal”, disponible tanto para Android como para iOS.

Desde la compañía aclaran un detalle técnico importante: para realizar la operación, el usuario debe desconectarse del wifi momentáneamente. Esto es necesario para que la aplicación detecte la línea a través de la red móvil y verifique el saldo real disponible. Una vez dentro, se toca la opción “pasar saldo”. El sistema permite elegir entre transferir crédito para llamadas, packs o gigas. Dentro de la opción de packs, se pueden seleccionar categorías específicas como Internet, llamadas o combos de mensajes. Finalmente, se ingresa el número de la línea de destino y se confirma la transferencia. La operación se valida mediante un SMS que llega tanto al que envía como al que recibe, con todos los detalles de la transacción.

Mejoras en la usabilidad: Google actualiza su app de Teléfono

Mientras la conectividad sigue siendo el eje central, Google continúa refinando la experiencia de uso en sus aplicaciones básicas. Recientemente, la app “Teléfono de Google” (Phone by Google) incorporó una configuración muy solicitada para evitar que la pantalla gire automáticamente en momentos inoportunos.

La aplicación suele ofrecer una interfaz de dos columnas en modo apaisado durante las llamadas: a la izquierda muestra la foto del contacto, nombre y número, y a la derecha los controles. Si bien esta distribución es necesaria en pantallas grandes, resultaba bastante molesta para los usuarios que no tienen desactivada la rotación automática del sistema, especialmente si están caminando mientras hablan. Tras una etapa de pruebas beta entre diciembre y enero, Google lanzó oficialmente la opción “Mantener modo retrato en llamadas” (Keep portrait mode on calls).

Esta nueva función se encuentra dentro de los ajustes de la aplicación. Para activarla o desactivarla, hay que abrir la app de Teléfono, tocar el menú de los tres puntos, ir a Configuración y luego a Opciones de visualización. Allí aparecerá el interruptor para “Mantener modo retrato”. Cabe destacar que, respondiendo al feedback de los usuarios, esta opción ahora viene activada por defecto para evitar mareos visuales involuntarios. La mejora se está desplegando ampliamente con la versión 206 de la aplicación; si todavía no aparece, puede ser necesario forzar la detención de la app desde la información de las aplicaciones para que se actualice la configuración desde el servidor.