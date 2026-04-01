Privacidad al límite: de las llamadas en número oculto a la trampa de los mensajes efímeros

El celular es hoy una extensión directa de nuestra vida privada, y a veces necesitamos ponerle un freno a la cantidad de información personal que compartimos. Ya sea que busques cuidar tu identidad al momento de hacer un llamado o mandar datos sensibles por chat, las herramientas tecnológicas nos dan cada vez más opciones para no dejar rastros. La curiosidad de todo esto es que, por un lado, tenemos funciones súper consolidadas como ocultar nuestro número al llamar y, por el otro, opciones en pleno desarrollo como los mensajes que se autodestruyen, los cuales traen consigo algunas fallas inesperadas en materia de seguridad.

El escudo para tus llamadas telefónicas

A veces simplemente no querés que la otra persona se quede con tu número guardado en la pantalla. Llamar en modo "privado" o "desconocido" te soluciona el problema de raíz, sobre todo si tenés que hacer una consulta profesional, contactar a alguien que no conocés o simplemente preferís mantener un perfil bajo. De hecho, es un recurso de todos los días para médicos, abogados o periodistas que usan su teléfono personal para trabajar y necesitan separar las cosas.

Eso sí, si bien es una herramienta recontra válida para cuidar tu privacidad, la idea no es usarla con malas intenciones. Aparte, hay que tener un poco de sentido común porque muchísima gente directamente no atiende cuando ve que la llama un número privado, así que conviene usar esta opción solo cuando sea necesario.

Paso a paso para activar la función

Si tenés un teléfono con Android, el camino puede cambiar un poco dependiendo de la marca de tu aparato, pero la lógica casi siempre es la misma. Tenés que abrir la aplicación de Teléfono, tocar los tres puntitos de arriba a la derecha para entrar a Configuración o Ajustes, y buscar la parte de Identificador de llamadas. A veces aparece medio escondida adentro de Ajustes avanzados o Cuentas telefónicas. Una vez ahí, simplemente elegís la opción de "Ocultar número".

Para los que usan iPhone, la mano viene todavía más fácil. Vas a Configuración, bajás hasta la sección de Teléfono, entrás a "Mostrar ID de llamada" y apagás el interruptor.

Un detalle fundamental antes de que hagas la prueba: este truco no sirve si llamás al 911 o a otros servicios de emergencia. Sumado a esto, algunas empresas de telefonía directamente te bloquean la opción de fábrica o te piden que lo configures desde su propia página web. Y no te olvides que hoy en día muchas empresas tienen filtros automáticos que rechazan las llamadas anónimas.

La nueva apuesta de WhatsApp para desaparecer tus textos

La privacidad, obviamente, no termina en una llamada telefónica. En el mundo de los chats, el histórico lema de Apple que dice "lo que pasa en tu iPhone, se queda en tu iPhone" parece marcar el rumbo de la industria. Siguiendo esta misma línea, WhatsApp está preparando una actualización que va a permitir que los mensajes desaparezcan apenas sean leídos. Esta novedad, que primero va a aterrizar en Android y después en los dispositivos de la manzanita, viene a sumarse a las fotos y audios de única visualización que ya estamos usando todos.

El portal especializado WABetaInfo filtró cómo va a funcionar la dinámica. Básicamente, le vas a poder poner un temporizador a tus textos. Si le mandás un mensaje a alguien con esta función activada, el texto se borra de tu teléfono a los 15 minutos de haberlo enviado. Cuando la otra persona lo abra, también va a desaparecer de su pantalla pasados 15 minutos. Y si resulta que el destinatario nunca lo lee, el sistema lo elimina por su cuenta a las 24 horas. El objetivo es muy parecido al de otras aplicaciones como Signal: evitar que las bases de datos y las copias de seguridad guarden mensajes delicados sin el control de los usuarios.

La fisura impensada en el sistema de Apple

El problema con este tipo de barreras digitales es que casi siempre hay una forma de saltarlas. WhatsApp mismo te avisa que cualquier persona con malas intenciones puede agarrar otro celular y sacarle una foto a tu mensaje efímero antes de que se borre. Sin embargo, hay un método mucho más limpio y digital para quedarse con una copia, y paradójicamente te lo facilita el propio ecosistema cerrado de Apple.

La trampa está en usar una Mac. Si duplicás la pantalla de tu iPhone en la computadora, podés ver el contenido que supuestamente va a desaparecer reflejado en el monitor. Al tener la imagen ahí, solamente necesitás sacar una captura de pantalla desde la Mac. De esta manera, sin usar cámaras externas ni aplicaciones raras, te quedás con un registro perfecto de ese mensaje o foto que había sido enviado bajo la promesa de borrarse para siempre.