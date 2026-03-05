Tradición en la olla: un puente de sabores entre el norte argentino y la campiña irlandesa

La gastronomía tiene esa capacidad única de conectar historias, geografías y tradiciones a través del calor del fuego. Las recetas que trascienden generaciones suelen guardar viajes inesperados en sus ingredientes. Hoy proponemos un recorrido culinario que arranca en nuestras tierras con una carbonada bien norteña y cruza el Atlántico para descubrir un clásico reconfortante de Irlanda. Aunque a simple vista parezcan platos de mundos distintos, ambos comparten el espíritu de la cocina casera, la paciencia de las cocciones lentas y el ingenio para transformar los productos de estación en verdaderos manjares.

El viaje de la carbonada: desde Flandes hasta nuestro norte

Resulta fascinante pensar que uno de los guisos más emblemáticos y tradicionales del norte argentino hunde sus raíces en Bélgica. Los registros históricos sugieren que la carbonnade original, un plato europeo espeso a base de carne, cebolla y cerveza, desembarcó en la región de la mano de los españoles en las primeras épocas de la colonización. Ya en suelo criollo, la receta sufrió las adaptaciones propias de la tierra. La cerveza le dejó su lugar al choclo, mientras que el método de cocción también aportó su propio sello de identidad: la preparación se dejaba hervir en el fogón hasta que los últimos leños quedaban totalmente carbonizados, dándole así su nombre definitivo.

El encanto particular de esta versión radica en su presentación, ya que se sirve dentro de un zapallo cabutia entero. Para empezar, se necesita un zapallo mediano al que se le debe cortar la parte superior a modo de tapa. Luego de retirar todas las semillas, el interior se espolvorea con un par de cucharadas de azúcar, se le suma un chorrito de agua y se envuelve en papel aluminio. Media hora de horno suele ser suficiente para que la pulpa quede tierna, sin olvidar hornear también la tapa del zapallo.

Mientras el horno hace su trabajo, los aromas empiezan a mezclarse en la sartén. Sobre un fondo de aceite de oliva, se rehogan una cebolla y un morrón rojo bien picados. A los pocos minutos, se incorporan medio kilo de carne de ternera cortada en cubos, media lata de tomates perita, tres cucharadas de extracto de tomates y una taza de caldo. La mezcla debe cocinarse tapada hasta que la carne empiece a ceder. Recién en ese momento entran a la cocción una taza de calabaza, dos papas y una batata en cubos, junto con dos choclos cortados en rodajas, media taza de arroz y los condimentos infaltables: pimentón, ají molido, una hoja de laurel, sal y pimienta a gusto.

El secreto para lograr un guiso jugoso es ir agregando caldo de a poco a medida que la preparación lo vaya pidiendo. Una vez que todo está a punto, se apaga el fuego, se vuelca la carbonada dentro del zapallo recién horneado y se lleva entero a la mesa en una fuente grande para que cada comensal se sirva su porción directamente de ahí.

Colcannon: el toque de autor para renovar un puré clásico

Si la carbonada es la dueña indiscutida de las mesas de invierno en Argentina, en Irlanda el colcannon cumple un rol fundamental cuando bajan las temperaturas. Originalmente, se trata de una guarnición rústica que combina repollo verde salteado con un puré de papas cargado de manteca. Sin embargo, la desarrolladora de recetas de la revista Food & Wine, Marianne Williams, le dio una vuelta de tuerca a la tradición utilizando repollo colorado. Este simple cambio no solo le aporta un color espectacular al plato, sino que suma un sabor terroso mucho más interesante y una textura apenas crujiente.

La receta requiere unas diez tazas de papas peladas, idealmente de textura harinosa, que se deben hervir en abundante agua con sal gruesa durante unos veinticinco minutos. De manera simultánea, se preparan los vegetales aromáticos. Hay que separar la parte blanca de la verde de seis cebollitas de verdeo. En una sartén amplia, se funde un cuarto de taza de manteca para dorar apenas dos cucharadas de ajo picado, la parte blanca del verdeo y dos cucharaditas de semillas de alcaravea aplastadas. Enseguida se suman cinco tazas de repollo colorado en tiras, sal y pimienta negra. Esto se cocina tapado por unos veinte minutos, revolviendo de a ratos.

El gran desafío de cocinar repollo colorado es evitar que tome un tono grisáceo o azulado poco tentador. La clave de Williams es incorporar un elemento ácido justo al final de la cocción. Una sola cucharada de vinagre de sidra de manzana logra mantener ese rojo vibrante intacto y, al mismo tiempo, corta de manera brillante con la riqueza del puré.

Para el armado final, las papas recién coladas se pisan en la misma olla hasta lograr un puré bien liso. A esto se le incorpora una taza y media de crema de leche liviana caliente y unas seis cucharadas más de manteca. Y aquí vale hacer una aclaración importante: la receta original sugiere usar manteca irlandesa, ya que posee un porcentaje de grasa mayor al de las mantecas americanas tradicionales y se funde aportando una dulzura y complejidad únicas al contacto con la papa caliente. Finalmente, se integra con cuidado el salteado de repollo y se sirve en una linda fuente, adornado con la parte verde del verdeo reservada, un poco más de pimienta negra y unos buenos trozos de manteca por encima. Es el acompañamiento perfecto, ideal para servir junto a cortes clásicos de la festividad de San Patricio como carnes curadas, un buen jamón glaseado con cerveza negra o una pata de cordero braseada.