Nintendo refuerza el ecosistema de la Switch 2 con un buscador de compatibilidad y nuevos accesorios

Desde el lanzamiento de la Switch 2 en junio, Nintendo ha estado trabajando activamente en mejorar la experiencia del usuario, lanzando actualizaciones de juegos, parches de firmware del sistema y ahora, una nueva herramienta web clave. Acompañando al software, analizamos los accesorios oficiales diseñados para la nueva consola.

Un nuevo sitio para chequear la retrocompatibilidad

Para facilitar el seguimiento de las numerosas actualizaciones destinadas a hacer que más juegos de la generación anterior funcionen en su nuevo sistema híbrido, Nintendo ha lanzado un nuevo sitio web. Este portal permite a los usuarios verificar la compatibilidad del software de la Switch original en la Nintendo Switch 2.

El funcionamiento es simple: se ingresa el nombre de un juego en la barra de búsqueda y el sistema indica si es “soportado” o no. Esta búsqueda incluye tanto versiones físicas como digitales del software, y también se extiende a las aplicaciones. En algunos casos, los resultados de búsqueda pueden incluir información adicional sobre parches recientes o problemas específicos de compatibilidad.

El trabajo de Nintendo continúa

Esta herramienta centralizada reemplaza métodos anteriores y menos prácticos, como la consulta de extensos archivos PDF. Cuando Nintendo reveló inicialmente la compatibilidad de juegos de Switch para la Switch 2, aclaró que no todos los títulos estarían disponibles desde el lanzamiento, pero explicó que el trabajo para ampliar el catálogo era continuo. Este nuevo buscador permite a los usuarios verificar regularmente el estado de los juegos que esperan jugar en su nueva consola.

Análisis de la funda oficial de transporte

Pasando al hardware, analizamos el paquete oficial de “Funda de transporte y protector de pantalla” de la Nintendo Switch 2. Se presenta como una opción delgada y con estilo para quienes buscan transportar su consola sin miedo a daños o destrucción.

El estuche se siente muy sólido y bien terminado, con el logo de la Switch 2 en la parte frontal. Los cierres (zips) tienen tiradores de color rojo y azul, en línea con la marca, y se deslizan de manera suave y fácil. La funda también demostró una notable durabilidad; tras varias caídas intencionales y arañazos durante las pruebas, no mostró ni una marca de desgaste, cumpliendo con la calidad esperada de un accesorio oficial.

Capacidad interna y limitaciones

Por dentro, la funda tiene tres compartimentos: uno para la consola (con los Joy-Con 2 acoplados), otro que puede guardar pequeños accesorios, y una solapa superior con espacio para seis cartuchos de juego. Si bien seis ranuras pueden parecer pocas, es generalmente suficiente para un viaje corto, permitiendo llevar títulos como Mario Kart World y Super Mario Party Jamboree.

Sin embargo, el espacio en el compartimento de accesorios es limitado. Se pueden guardar sin problemas un par de auriculares (earbuds) o las correas de los Joy-Con, pero no hay lugar para el dock o un Nintendo Switch 2 Pro Controller. La ventaja de este diseño es que el estuche se mantiene muy delgado y ajustado a la consola, facilitando su guardado en un bolso sin ser voluminoso. Una pequeña contra notable: la superficie externa es muy propensa a atraer huellas dactilares.

El protector de pantalla: una decepción

El paquete también incluye un protector de pantalla, pero las expectativas deben moderarse significativamente. No se trata de un vidrio templado, sino de una simple película plástica (film) anti-rayones, que dista de ser la opción más protectora del mercado.

Además, su aplicación es complicada. No se incluye un marco guía, por lo que debe hacerse “a pulso”. Incluso con cuidado, es muy difícil evitar la aparición de excesivas burbujas de aire, que son complicadas de eliminar. Aunque protege de rayones básicos, se recomienda encarecidamente adquirir un protector de vidrio templado por separado para una mayor tranquilidad.

Veredicto y precios

En última instancia, el protector de pantalla debe considerarse simplemente como un extra. El foco principal del paquete está en la funda, la cual ofrece una buena relación calidad-precio, especialmente para los compradores en el Reino Unido y Australia (con precios de £20.99 y AU$39.95). En Estados Unidos, la disponibilidad ha sido inconsistente y su precio de 39.99 dólares es proporcionalmente más alto, lo cual es una lástima.