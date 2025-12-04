Novedades de Xiaomi para cerrar el 2025: autonomía extrema en el Poco C85 5G y un cambio radical de diseño en el 17 Ultra

Xiaomi está cerrando el año con una actividad frenética, preparando el terreno tanto para el segmento más accesible como para la gama más alta del mercado de celulares. La compañía china ultima los detalles para el lanzamiento inminente del Poco C85 5G, un dispositivo que promete democratizar ciertas prestaciones, mientras que, en paralelo, han surgido filtraciones reveladoras sobre el esperado Xiaomi 17 Ultra que sugieren un cambio de rumbo importante en su estética.

La apuesta por la batería en la gama de entrada

Bajo la marca Poco, Xiaomi se alista para presentar el C85 5G este próximo 9 de diciembre de 2025, una fecha que ya está a la vuelta de la esquina. Anticipándose a este estreno, la empresa decidió compartir algunas especificaciones centrales del equipo. Lo que más llama la atención es, sin dudasuras, su batería de 6.000 mAh. La marca asegura que esta característica ofrecerá la “mejor experiencia de batería” dentro de su rango de precio. Para complementar esta enorme capacidad, el dispositivo cuenta con soporte para carga rápida de 33 W y carga inversa por cable de 10 W, especificaciones que coinciden exactamente con lo que ofrece el Redmi 15C 5G.

Diseño familiar y prestaciones confirmadas

El parecido con el modelo de Redmi no es casualidad. Las fotos oficiales del Poco C85 5G muestran un diseño muy similar, destacando una configuración de cámara dual en la parte trasera. Xiaomi confirmó que el sensor principal será de 50 MP, igualando al del teléfono Redmi. Todo apunta a que el Poco C85 5G será, en esencia, un “rebrand” o cambio de marca del Redmi 15C 5G, aunque el modelo Poco suele tener una disponibilidad global más amplia.

Si efectivamente se trata de la misma arquitectura interna, el corazón de este celular será el Dimensity 6300, un procesador de gama media de 2024. En el frente, los usuarios se encontrarán con una pantalla IPS de 6,9 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo HBM de 810 nits. Además, se espera que mantenga la ranura para tarjetas microSD, permitiendo expandir el almacenamiento. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el precio, tomando como referencia el lanzamiento del Redmi 15C 5G en India (unos 138 dólares) y en la Unión Europea (cerca de 163 dólares), se puede anticipar un costo muy competitivo.

Un giro inesperado en el Xiaomi 17 Ultra

Mientras el sector económico se define, el segmento premium enfrenta rumores contradictorios. Ha aparecido en línea la primera supuesta imagen espía del Xiaomi 17 Ultra, ofreciendo un primer vistazo a lo que sería su módulo de cámaras. Parece que el buque insignia está atravesando cambios drásticos para potenciar su configuración de imagen y ofrecer una experiencia fotográfica icónica.

Hasta hace poco, los detalles sugerían que el Xiaomi 17 Ultra mantendría la protuberancia circular de la cámara en la parte trasera, siguiendo la línea de su predecesor, el Xiaomi 15 Ultra. Sin embargo, al observar la nueva imagen filtrada por un informante en Weibo, esas especulaciones parecen perder fuerza. La foto muestra un anillo de cámara grande a la izquierda y dos sensores de imagen en la parte inferior del marco, lo que insinúa una configuración rectangular centrada con un total de cuatro aberturas para lentes.

Incógnitas sobre el diseño final y lanzamiento

Es posible que ya no veamos el módulo circular en la parte posterior. Además de las lentes, el módulo presenta varios recortes que sugieren la inclusión de sensores adicionales. Un módulo rectangular podría hacer pensar a algunos en una pantalla trasera secundaria, aunque esta adición de alta gama sigue siendo incierta. En cuanto a la construcción, el Xiaomi 17 Ultra luce un marco de metal para lograr un perfil delgado y se observan monturas de tornillos, indicando que el smartphone está listo para ver la luz este mismo mes. Resta esperar el anuncio oficial para ver cómo estos nuevos parámetros desafiarán a los competidores en el mercado de alta gama de 2025.